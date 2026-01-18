Echar el cerrojo, la tarea pendiente de un Liceo con corazón de acero

Al Liceo de Juan Copa no se le pueden poner muchos peros esta temporada. Invicto en casa, en la lucha por el liderato de la OK Liga, cabeza de serie para la Copa del Rey y aprobando con nota su examen en el grupo de la muerte de la WSE Champions League, el conjunto verdiblanco rueda con autoridad en cada pista que pisa. Sin embargo, siempre hay margen de mejora. Y la gran asignatura pendiente es la gestión de los minutos finales y el cierre de los partidos. Porque, aunque los triunfos siguen cayendo del lado verdiblanco, en el último mes el cuadro colegial ha sufrido más de la cuenta en partidos que tenía asegurados de antemano.

El primero en desafiar la resistencia cardíaca liceísta fue el Sporting de Portugal. El Liceo rozó la perfección ante el campeón del mundo y se fue al 2-0 de ventaja, pero se quedó sin gasolina tras un esfuerzo titánico por contener la pólvora lisboeta. El equipo verdiblanco, que necesita poco para ser letal, salvó los muebles con un empate a última hora gracias a Nolito Romero y Bessa (2-2).

El Lleida fue el siguiente en poner a prueba el corazón verdiblanco. Después del sacrificio europeo, el Liceo aguantó estoicamente la primera mitad y subió el ritmo en la segunda, hasta colocarse con un plácido 2-0 a falta de cinco minutos. Cuando el trabajo parecía hecho, Darío Giménez anotó una directa que entrecortó la respiración de Riazor, aunque Arnau Xaus, también a bola parada, se encargó de disipar las dudas antes del final. Quedó en un susto.

Un enero no apto para cardíacos

A la vuelta de vacaciones, el Alcoi fue un oasis en medio del desierto, en un duelo se solventó en el primer tiempo (3-5). El Bassano, en Europa, volvió a subir las pulsaciones verdiblancas. Saavedra y Xaus colocaron el marcador en un cómodo 4-1, pero en los últimos seis minutos, los italianos recortaron a través de Facu Posito y Gerard Riba (4-3). El conjunto de Copa regaló un último ataque a los transalpinos, que se lanzaron sin portero en el cinco para cuatro contra la meta de Roca. El Bassano no logró la machada, pero el Liceo acabó pidiendo la hora.

Ante el Shum el resultado no fue tan ajustado, pero también se complicó al final (3-5). El intercambio de golpes se complicó con un gol anulado a los catalanes, un tanto de Pujol y una azul a Bruno Saavedra. Otra vez el stick entre los dientes para defender un triunfo que parecía encarrilado.

El último en tensar la cuerda del Liceo fue el Cerdanyola. El equipo coruñés tomó ventaja, pero todo se decidió, literalmente, en el último minuto: Paiva pareció sellar la victoria con el 4-2 a falta de 60 segundos, pero Joan Escala silenció el pabellón con el 4-3 en la jugada posterior. Los colegiales aguantaron otro chaparrón de 5 contra 4 y Blai Roca tuvo que lucirse para evitar la igualada.

Pólvora rival en el horizonte

«Cuando no matas el partido o coges una ventaja para estar tranquilo, ellos se agarran. Pero lo importante es ganar», señaló Juan Copa al final del duelo contra el Cerdanyola. Y tiene razón, ese es el principal mérito de un equipo con el corazón de acero y a prueba de golpes, con una capacidad de resistencia casi inhumana: seguir sumando victorias.

El Benfica, en casa y fuera, el Rivas y el Calafell a domicilio y el Barça en Riazor marcan el próximo mes de competición del Liceo, que sube el listón de la exigencia y se prepara para echar el cerrojo sobre su portería ante algunos de los delanteros más letales del panorama internacional.