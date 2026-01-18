El Liceo, colíder con el Igualada tras la derrota del Barça en Calafell

Después de ganar al Cerdanyola y hacer sus deberes, los ojos del Liceo estaban puestos en dos frentes en la tarde del domingo: los partidos del Igualada y el Barcelona, rivales por el liderato de la OK Liga. El equipo de Marc Muntané doblegó al Caldes en casa (2-0), pero el de Ricard Ares dio la sorpresa al caer a domicilio frente al Calafell (4-1) y el conjunto verdiblanco cierra la jornada en el segundo peldaño de la tabla, colíder con los mismos puntos que el Igualada (38) y con tres de ventaja sobre el cuadro culé.

El Igualada no dio margen al Caldes en Les Comes. Matías Pascual abrió el marcador para los locales a los dos minutos de juego y encarriló un triunfo que certificó Marc Carol en el tramo final con que se consolida en la cima de la liga.

El compromiso del Barça fue otro cantar. El Calafell, siempre sólido en su pista, cimentó su victoria en un viejo argumento del Liceo: la seguridad de Martí Serra. El exportero liceísta se convirtió en muro para desactivar, una y otra vez, las ocasiones azulgranas. Jerónimo García inauguró pronto el luminoso y Aleix Marimón se encargó de abrir brecha con un doblete. El Barça, frustrado, aun tuvo que ver como Biel Pujadas hacía el cuarto, antes de que Alabart salvase su honor en el único despiste de Serra.