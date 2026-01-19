La afición del Leyma Coruña organiza un viaje para animar en Oviedo

La afición del Leyma Coruña quiere llevar en volandas al equipo en una segunda vuelta que quieren terminar con la fiesta del ascenso a la Liga ACB. Para ello, la marea naranja mueve ficha y quiere acompañar al equipo dentro de tres semanas en su partido en la pista del Oviedo, el próximo sábado 7 de febrero (19.00 horas).

El grupo de animación Espíritu 23 organiza el viaje para teñir de naranja una de las gradas de Pumarín. El conjunto ovetense puso este lunes las entradas a la venta. Los asientos en los sectores visitantes tienen un precio de 20 euros para adultos y 15 para menores de edad. No incluye desplazamiento.

El Leyma ya sabe lo que es sentir el aliento de su afición en anteriores desplazamientos a la capital asturiana. También, en otros duelos importantes de este mismo año. Una delegación del Coliseum animó al equipo en Zamora y también dio el do de pecho, hace menos de un mes, en el Fontes do Sar en el derbi contra el Obradoiro.