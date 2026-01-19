Baloncesto | Primera FEB
La afición del Leyma Coruña organiza un viaje para animar en Oviedo
La visita a Pumarín será el sábado 7 de febrero a las 19.00 horas | Entradas a la venta en la web del conjunto asturiano
La afición del Leyma Coruña quiere llevar en volandas al equipo en una segunda vuelta que quieren terminar con la fiesta del ascenso a la Liga ACB. Para ello, la marea naranja mueve ficha y quiere acompañar al equipo dentro de tres semanas en su partido en la pista del Oviedo, el próximo sábado 7 de febrero (19.00 horas).
El grupo de animación Espíritu 23 organiza el viaje para teñir de naranja una de las gradas de Pumarín. El conjunto ovetense puso este lunes las entradas a la venta. Los asientos en los sectores visitantes tienen un precio de 20 euros para adultos y 15 para menores de edad. No incluye desplazamiento.
El Leyma ya sabe lo que es sentir el aliento de su afición en anteriores desplazamientos a la capital asturiana. También, en otros duelos importantes de este mismo año. Una delegación del Coliseum animó al equipo en Zamora y también dio el do de pecho, hace menos de un mes, en el Fontes do Sar en el derbi contra el Obradoiro.
