La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada

El Leyma Coruña cerró el pasado viernes contra el Palma una primera vuelta en la que rozó la perfección. El conjunto naranja tiene ahora dos semanas libres por delante, mientras se disputa la final four de una Copa España de la que quedó apeado en noviembre, para afilar las armas de cara a una segunda vuelta en la que tendrá que mantener el ritmo para celebrar su segundo ascenso a la Liga ACB.

Lo hará en un calendario sin descanso hasta la última jornada, pero con el factor cancha a favor ante la mayoría de sus inmediatos perseguidores. Salidas de proximidad como el derbi ante el COB en Ourense o visitas a Oviedo o Torrelavega serán alicientes en la segunda mitad del curso.

Los cocos desfilan por el Coliseum

Tomó el Amenabar Arena del Gipuzkoa, el Magariños del Estudiantes y el Pedro Ferrándiz del Lucentum Alicante. Se quedó a cuatro puntos de hacer lo mismo en el Fontes do Sar contra el Obradoiro. Y, ahora, todos los inmediatos perseguidores del Leyma tendrán que desfilar por el parqué de un Coliseum que espera partidos de alta intensidad, en los que los hombres de Carlos Marco se jugarán sus opciones de ascender por la vía rápida.

Estudiantes (20 de febrero) y Alicante (8 de marzo) serán de los primeros en desafiar el feudo del conjunto naranja. El Obradoiro visitará A Coruña el 10 de abril y el Gipuzkoa, el 26 de ese mismo mes, será el último equipo en pasar por el multiusos coruñés.

De los rivales por el ascenso, el Leyma solo tendrá que jugar a domicilio contra el Palencia (14 de marzo) en uno de los tramos más exigentes del calendario de la segunda vuelta.

Viajes de proximidad

Los naranjas hicieron los deberes en casa durante la primera vuelta ante una gran parte de los equipos de la zona media-baja de la tabla, a los que, ahora, tendrá que visitar en la segunda mitad de la liga. El calendario ha querido que sea, también, un tramo de encuentros de proximidad geográfica, que promueve el desplazamiento de la marea naranja.

El Leyma iniciará la segunda vuelta el 1 de febrero (18.00 horas) en Melilla. Una semana más tarde, el 7 de febrero, espera tener el apoyo de su afición en Pumarín contra el Oviedo. Pisará el Paco Paz de Ourense el 11 de marzo y se medirá al Cantabria en Torrelavega, otro de los desplazamientos habituales, el 4 de abril. Acabará la liga lejos, en Mallorca, contra el Palma el 3 de mayo.

Descanso en la última jornada

La Primera FEB tiene este año 17 equipos tras la renuncia del Betis y el sorteo deparó que el Leyma Coruña termine la competición una semana antes que el resto. El calendario asimétrico determinó que el conjunto coruñés será el que descanse en la última jornada de la liga regular, que se disputa el fin de semana del 9 y el 10 de mayo. Por ello, deberá llegar a mayo con los deberes hechos para no depender de otros resultados.

Sin prisa, pero sin pausa, los hombres de Carles Marco ya saben el camino que tienen por delante. Si calcan los resultados de la primera parte de la competición, habrá confeti en el Coliseum a final de curso.