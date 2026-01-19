Media maratón, 5.000 metros y milla: los mejores de España correrán en 2027 en A Coruña

El Campeonato de España de Ruta llegará a A Coruña el próximo año, 2027. La Real Federación Española de Atletismo aprobó que la cita tenga presencia en la ciudad con las pruebas más importantes de tres distancias a nivel nacional: media maratón, 5.000 metros y milla (1.500 metros). Será una oportunidad para ver de cerca a los mejores fondistas del país en un trazado al nivel del mar que, además, es un aliciente para buscar marcas a tener en cuenta para competiciones internacionales y conseguir nuevos récords nacionales.

Las carreras populares y el atletismo a pie de calle ganan cada vez protagonismo en el deporte coruñés. "A Coruña es una ciudad idónea para la celebración de grandes competiciones", resaltó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

Más citas en 2026

Aunque la vista ya está puesta en la gran cita de 2027, todavía queda un año con muchas zancadas por delante en 2026. Las primeras llegarán en la media maratón C21, que se disputa el domingo 1 de marzo. Ya se ha superado la barrera de los 2.500 inscritos entre la carrera de 21 kilómetros y la de 5.000 metros, que se disputará el mismo día. La prueba principal saldrá desde el Obelisco y recorrerá buena parte de los Cantones, terrenos del puerto y el paseo marítimo, junto a las playas.