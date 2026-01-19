El OAR, el mejor 'rookie' del último lustro: tiene cifras para luchar por subir a Asobal

«El OAR está dando pasos a recordar en el futuro», reconoció Nando González en noviembre, antes de que sus pupilos pusiesen contra las cuerdas al Nava de Liga Asobal en la Copa del Rey. Era todavía pronto para lanzar las campanas al vuelo al hablar de un recién ascendido que, lejos de pagar la novatada, se había instalado entre los pesos pesados de la División de Honor Plata en su primera presencia en la categoría después de casi 20 años. Con el triunfo en el derbi ante el Cisne inició una segunda vuelta en la que tiene la permanencia a tiro de piedra. Con el recién llegado Javi Rodríguez marcando las diferencias desde su primer partido y a la espera de recuperar a Mile Mijuskovic, el primer oarista en disputar un Europeo, ya no es una quimera catalogar al equipo coruñés como el mejor rookie del último lustro.

16 partidos, 20 puntos y nueve victorias. Ese el balance del un OAR que, además de hacer los deberes en casa, presume de ser el mejor equipo a domicilio de toda la liga, con 13 puntos obtenidos lejos de San Francisco Javier. Sus números están muy por encima de los que tienen sus compañeros de ascensor el pasado verano. Dobla en puntos al Soria y al Contazara Zaragoza, que marchan en los puestos rojos con diez unidades. Once tiene el Base Oviedo, duodécimo, en puesto de promoción de descenso a Primera Estatal.

Los coruñeses tampoco encuentran rivales en las últimas temporadas. Desde la 2019-20, no hay otro recién ascendido que se acerque a sus cifras con el formato de una liga única. El Sarrià, en la liga interrumpida por la pandemia, es el que más se le acerca. Llevaba 19 puntos en 21 partidos y, tras 16 jornadas, tenía 17, tres menos que los que cuenta el OAR en su casillero.

En los dos últimos cursos, no hay comparación. Agustinos de Alicante tenía 14 puntos a estas alturas en la campaña 2023-24 y el Proin Sevilla, que comanda actualmente la tabla, el año pasado era el mejor de los novatos con 10 puntos en su cuenta particular. Se salvó con 24 puntos a final de curso.

Burgos, el espejo del OAR

Si hay un equipo en el que quiere inspirarse el Attica 21 Hotels OAR Coruña en su regreso a Plata, ese es el San Pablo Burgos, su próximo rival (domingo 25, 13.00 horas). Los burgaleses subieron a la segunda categoría nacional en 2020 al ser líderes provisionales de su grupo de Primera Nacional cuando se pararon las competiciones.

La liga cambió de formato y pasó a tener dos grupos de diez equipos. Los burgaleses se movieron como pez en el agua en su primera experiencia en esta competición y mejoraron, incluso, las cifras de este curso la escuadra coruñesa. En la jornada 16 de la primera fase tenía 23 puntos. No pudo mantener el ritmo en la segunda parte de la liga, pero logró clasificarse para la fase de ascenso a la Liga Asobal. Se ha quedado a las puertas de la máxima categoría en varias ocasiones, pero no ha perdido empuje y sigue siendo uno de los cocos de la competición.

Ese es el espejo en el que se fijan los hombres de Nando González. La permanencia es el objetivo principal del proyecto desde verano y no ha cambiado el discurso, pese a verse durante gran parte de la primera vuelta con aspiraciones de tomar la cabeza de la tabla. Cuando la salvación sea matemática, más pronto que tarde, el OAR tendrá licencia para soñar.