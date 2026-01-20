El Leyma Coruña programa un amistoso en Gijón

No hay descanso que valga para un Leyma Coruñaque quiere mantener el ritmo competitivo, incluso, en una semana con parón liguero. El conjunto coruñés confirmó un amistoso, este viernes (19.30 horas), fuera de casa ante el Círculo Gijón Baloncesto. Servirá para seguir engrasando la naranja mecánica antes de aventurarse en la segunda parte de la competición doméstica en Primera FEB. La entrada es gratis para socios del equipo asturiano y menores de edad y cuesta 10 euros para el resto de público. Un adelanto de otro viaje próximo a Asturias, en el que los coruñeses esperan contar con su afición en la visita al Oviedo.

Al caer eliminado de la Copa España en noviembre a manos del Tizona, al Leyma se le abrió una semana libre en el calendario en el 23 y 24 de enero, fechas en las que se celebra la final four de la competición que reemplazó a la Copa Princesa. De este modo, los naranjas iban a pasar dos semanas completas sin partidos. Un tiempo valioso para pulir la pizarra de Carles Marco, pero también para encontrar algún amistoso con el que mantener el pie en el pedal del acelerador.

Un rival de Segunda FEB

El partido de este viernes en el Palacio de los Deportes de Gijón será una ocasión perfecta para que el Leyma sume y siga. Los naranjas visitan a un conjunto, el asturiano, que es un recién ascendido a Segunda FEB, antigua LEB Plata. Marcha penúltimo en su grupo en la tercera categoría del baloncesto español con tres victorias en quince partidos.

Coincidiendo, también, con un parón en esta competición, Gijón y Leyma se verán las caras para medir diferencias y continuar sus respectivos caminos en liga. El primero, para evitar el descenso. Los naranjas, para soñar en grande con la ACB.