Pablo Togores y la «ambición» del Dominicos: «Subir a la OK Liga sería un sueño, sabemos es muy complicado»

No es quizá la semana más dulce del Dominicos esta temporada, tras caer (0-1) ante el Manlleu y agotar sus posibilidades de disputar la Copa Princesa. Pero los árboles no impiden ver el bosque a Pablo Togores. En cuestión de un año, el equipo de la Ciudad Vieja ha pasado de sudar para mantener la categoría a llegar al ecuador de la temporada inmerso en la lucha por los puestos más altos de la tabla y por el ascenso a OK Liga. «Estamos contentos por vernos en una pelea en la que no esperábamos meternos. Es una situación real, no estamos jugando por encima de nuestras posibilidades», defiende el entrenador.

Todo y nada ha cambiado en el proyecto del Dominicos en cuestión de un año. La principal novedad es, precisamente, el relevo en el banquillo. Pablo tomó el puesto de su hermano, Manuel, a quien asistía durante las últimas temporadas. «Para mí, es una ilusión muy grande. Considero que teníamos mejor entrenador el año pasado, pero cogí el proyecto con ganas de darle otro enfoque y limpiar un poco las cabezas de los jugadores», reconoce Pablo Togores, quien lleva ya una década vinculado al equipo de la Ciudad Vieja, en otros roles.

Pablo Togores, junto a sus pupilos en un partido del Dominicos. / Casteleiro

La pasada fue una temporada muy exigente para el equipo coruñés, que sufrió hasta el final para mantenerse en la OK Plata. «Estuvimos cerca de llevarnos muchos partidos, pero nos faltaron suerte, acierto y algunas circunstancias», reconoce Togores, que hasta el curso pasado ejercía de ayudante de su hermano en el banquillo. La pubalgia de Tomás Villares, los compromisos de Carlos Alonso como asistente en el HC Coruña y los primeros meses tras la lesión de Adrián Candamio que le llevó a estar un año sin jugar, pasaron factura a tres de sus pilares.

Esta temporada, con los tres en mejores condiciones y la experiencia de Gabriel Villares, hermano de Tomás, el equipo despegó. «El rendimiento de cara a portería está siendo importante, pero en lo que más hemos mejorado es la solidez defensiva. Somos un equipo muy serio, muy estable. No necesitamos partidos brillantes a nivel individual porque los solucionamos muy bien a nivel colectivo atrás», detalla.

Las ambiciones renovadas del Dominicos

Aunque el Dominicos ya no tiene opciones de jugar la Copa Princesa, puede ser verdugo de sus participantes al medirse este domingo (16.10 horas) al líder, el Vic, al que tiene a tan solo cinco puntos en la tabla, con la intención de mantener la presión para lo que resta de liga. «Si tú como entrenador no tienes ambiciones, los jugadores también se desmotivan», defiende. Presume de ser «un club de colegio que lleva muchos años en categoría nacional».

Por historia, el gran anhelo es regresar algún día a la OK Liga. «Sabemos que es muy complicado. Esta temporada estamos bien, pero, aun así, hay cuatro equipos que son los favoritos por proyecto y estructura de club. Además, jugando en Cataluña, sus viajes son más sencillos y están más descansados», reconoce. Ni Pablo Togores ni el Dominicos dejarán de luchar por «un sueño» que la historia demuestra que no es imposible.