El Liceo, al asalto de la cima de Europa ante el Benfica

El Liceo se viste de gala. Los hombres de Juan Copa preparan su esmoquin verdiblanco y sacan brillo a sus patines para visitar una de las pistas más prestigiosas del mundo. Los focos del Pavilhão Fidelidade apuntarán con fuerza sobre las espaldas liceístas, en uno de los partidos estrella de la WSE Champions League. El conjunto coruñés visita este jueves al todopoderoso Benfica (21.30 horas, worldskate.tv) para cerrar la primera vuelta de la fase de grupos y amenazar la soberanía continental del combinado de Edu Castro.

«Va a ser un gran partido de hockey, pero nosotros vamos con la ambición de conseguir algo positivo y llevárnoslo para casa», apuntó en la previa Juan Copa. Sin complejos y sin nada que perder, el Liceo se planta en Lisboa con la intención de hacer algo grande. Y es que tumbar al Benfica a domicilio sería una hazaña a la altura de muy pocos elegidos, pero cuando se trata de inverosímiles, la escuadra coruñesa siempre cuenta.

El conjunto portugués es, ahora mismo, el equipo más en forma del mundo. Sus números asustan: no ha perdido un partido en lo que va de temporada y su único tropiezo fue un empate en liga en el derbi frente al Sporting (2-2). Lidera la competición doméstica con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelos, equipo al que endosó un contundente 5-1 el pasado fin de semana, y, en la Champions, marca el pulso en solitario en lo más alto del grupo de la muerte con 12 puntos de 12 posibles.

El Liceo, sin embargo, no tiene mucho que envidiarle. Colidera la OK Liga junto al Igualada y, en Europa, sigue la estela del Benfica desde la tercera posición, empatado a puntos con el Sporting de Portugal (7). El equipo de Juan Copa se crece en su pabellón, donde ganó al Oliveirense (3-2), al Bassano (4-3) y empató frente al Sporting (2-2), aunque sufre un poco más lejos de A Coruña, donde perdió su único duelo continental ante el Barcelos (3-1). «Es un equipo fuertísimo, muy bien trabajado y que se ha reforzado muy bien. Están haciendo una gran Champions», resumió Edu Castro sobre el combinado colegial.

Héroes y verdugos

El choque servirá para que el Liceo se reencuentre con varios rostros conocidos. De cerca le tocará el cara a cara con dos héroes verdiblancos convertidos en amenaza: Lucas Ordóñez y Roberto Di Benedetto. Tanto el argentino como el francés sumaron tres títulos en sus etapas en el Palacio de los Deportes.

Roberto Di Benedetto da un pase durante un Liceo-Reus en el Palacio. / CARLOS PARDELLAS

En el caso de Ordóñez, ganó la OK Liga, la Intercontinental y la Supercopa de Europa en la campaña 2012-13. Di Benedetto amplió su palmarés de forma más repartida: en sus tres cursos en A Coruña, sumó la Copa del Rey en la 2020-21 y levantó la Liga y la Supercopa de España en la 2021-22, temporada en la que, además, se llevó el MVP de la liga. «Roby está ahora en un momento de forma espectacular. En la medida que podamos controlarlo, aparecerán nuestras opciones», señaló Juan Copa sobre él. No se calzará los patines, aunque forma parte de la plantilla, Pau Bargalló, otro rostro que se ganó al liceísmo durante su militancia Riazor. El catalán se recupera de una grave lesión de rodilla.

Noticias relacionadas

Más allá medirse a sus viejos conocidos, el Liceo tendrá enfrente a jugadores experimentados que ya lo han castigado con antelación. Es el caso, por ejemplo, de Nil Roca, para quien el partido será una cuestión de sangre, ya que es hermano del guardameta colegial, Blai. João Rodrígues, el máximo goleador de as águias, fue verdugo en múltiples ocasiones con la camiseta del Barcelona; mientras que el meta Conti Acevedo amargó los cuartos de final de la Champions del año pasado a la escuadra coruñesa en el Barcelos.