El Liceo conocerá su camino en la Copa del Rey el próximo 9 de febrero

Mientras los flashes de la OK Liga y las estrellas de la WSE Champions mantienen ocupado al Liceo de Juan Copa, la Copa del Rey aguarda su turno para saltar a la palestra. La competición nacional, una de las más trepidantes del calendario, está prevista para el mes de marzo (entre los días 19, 20, 21 y 22), pero empieza a rodar en apenas unas semanas. El lunes 9 de febrero, la Real Federación Española de Patinaje sorteará los primeros emparejamientos para determinar la hoja de ruta de los ocho equipos participantes. El sorteo se realizará en el Celler de la Fassina de Can Guineu, en Sant Sadurní d’Anoia, y podrá seguirse por los canales oficiales de la propia Federación a partir de las 18.00 horas.

El conjunto coruñés irá al bombo con cierta ventaja, pues parte como uno de los cuatro cabezas de serie tras aprobar sus deberes en liga y terminar la primera vuelta en la tercera plaza. En la misma situación que la escuadra colegial se encuentran el Igualada, el Barcelona y el Calafell, que coparon el top 4 de la clasificación doméstica en enero. Completan el torneo el Reus, el Voltregà, el Alcoi y el Noia, equipo anfitrión.