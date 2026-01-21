Yulenmis Aguilar se reencuentra con la jabalina: «Era volver o dejarlo, pero yo sabía que tenía que seguir»

Primero fue el hombro y después el codo. El brazo de Yulenmis Aguilar pasó de ser su mejor arma a su mayor calvario, pero, más de seis meses después de cambiar los tratamientos conservadores por el quirófano, la lanzadora hispanocubana afincada en A Coruña vuelve a tener una jabalina entre las manos. «Tengo que empezar de nuevo, porque hay que reconstruir el proceso de lanzamiento desde cero, sobre todo el tema técnico», señala. Aguilar, que ya ha pasado por otras recuperaciones, afronta esta nueva oportunidad con serenidad y calma: «Lo perdí todo y me quedé en la ruina, pero salí de ahí. Ahora estoy en un momento diferente, tanto físico como de madurez. Sé como salir del pozo, no es la primera vez que caigo y conozco el camino de vuelta, es menos pedregoso».

La finalista olímpica en París 2024 sufrió problemas en el hombro antes de la gran cita francesa y, por proteger la articulación, terminó haciéndose daño en el codo. Por ello, su objetivo principal, en este regreso a la actividad deportiva es «mejorar técnicamente» para realizar lanzamientos de mayor calidad que castiguen menos su brazo. Aunque lo fundamental, insiste, es ir paso a paso. Después del calvario, no tiene prisa. «He ido un poquito por delante en la recuperación, pero he intentado aguantar lo máximo posible hasta que el médico me confirmase que estoy al 100%», asegura la lanzadora.

En septiembre recibió el visto bueno para volver a entrenar, aunque muy poco a poco. «Empecé con la parte inferior del cuerpo y ejercicios de abdomen y de espalda, de zonas que no intervenían directamente [con el brazo]». En noviembre, aceleró el proceso con «cosas más serias y específicas», pero no fue hasta las navidades cuando pudo empezar a lanzar. En el inicio de 2026, se encuentra mejor que nunca: «Después de un postoperatorio se generan un montón de adherencias y mucho dolor, pero son cosas que no han pasado conmigo, porque hemos respetado cada paso y cada momento del proceso absolutamente».

Aunque ahora ve la luz al final del túnel, reconoce que el proceso de recuperación ha sido arduo y exigente, sobre todo a nivel mental. «Hubo días mejores y días peores. A veces se me venía el mundo abajo y a veces pensaba que todavía soy joven y puedo aguantar bastante más. Era volver o dejarlo y, cuando pones las cosas así, directamente en la balanza, sabes que tienes que seguir», confiesa la hispanocubana.

De junio a junio

Yulenmis Aguilar pasó por el quirófano el 26 de junio de 2025 y se fija como meta de regreso, precisamente, el mismo mes de 2026 si su proceso de recuperación sigue las líneas actuales. «Tengo la confianza de estar al 90-95% por ciento en esas fechas», confiesa. La hispanocubana asume que le vienen por delante «muchos meses de trabajo» para recuperar el nivel competitivo, pero «la ilusión y la pasión» por su deporte son sus motores en el día a día para «volver al 100%».

Las fechas señaladas en la agenda de Aguilar están a finales de mayo y principios de junio, aunque rebaja la exigencia. «A lo mejor empiezo a principios de mayo si me encuentro bien o, a lo mejor, llego mal a junio y no compito, no lo sé», indica. Aun así, su meta es la clasificación para el Europeo: «Es lo mejor que podemos tener este año para volver a la competición de alto nivel, no es suficiente con un Campeonato de España o un meeting. Para seguir adelante, hay que plantearse objetivos grandes», afirma.