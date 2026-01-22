4-2 | El Liceo roza la utopía ante el Benfica

Ganar en el Pavilhão Fidelidade es una quimera. Ganar al Benfica, en general, es una quimera en sí misma. El equipo que dirige Edu Castro solo ha caído una vez en lo que va de temporada, y lo hizo empatando frente al Sporting de Lisboa en liga. Por tanto, el Liceo sabía desde el primer minuto de juego que se enfrentaba al Goliat europeo. No le importó. Salió decidido a poner en aprietos al todopoderoso cuadro portugués y lo consiguió, pese a que los tres últimos puntos de la primera vuelta de la fase de grupos se quedaron en Lisboa (4-2). Gracias, en gran medida, al acierto goleador de un killer como João Rodrígues.

La primera mitad fue un cara a cara equilibrado. Blai Roca intervino más que Henriques, pero el marcador solo se movió a bola parada. Ninguno de los dos parecía querer arriesgar demasiado, conscientes de las armas ofensivas del rival. El Liceo se encaramó sobre su propia portería, concentrado en no dejar espacios, y solo se equivocó una vez, en un penalti cometido por Arnau Xaus. João Rodrígues falló la ejecución inicial, pero abrió la lata en la segunda jugada (1-0).

João Rodrígues, en el momento del primer gol ante Blai Roca. / LOC

Con el luminoso estrenado, el Benfica quiso morder, pero se encontró con la sempiterna resistencia liceísta. Roca no permitió ningún resquicio más y se multiplicó ante los ataques de Ordóñez, Nil, Di Benedetto, Rodrígues y Zé Miranda. El cuadro portugués sabía que debía matar al coruñés cuanto antes, pero el colegial es un combinado que vende su piel a precio de oro. La escuadra local subió el ritmo para tratar de desordenar y cansar a la zaga verdiblanca, que no se dejó intimidar e igualó su nivel de intensidad. En los pocos ataques que tuvo, el Liceo hiló bien, pero le faltó precisión en los metros finales. Xaus no llegó a cazar una asistencia de Carballeira que le dejaba solo ante Henriques y Saavedra falló la culminación de un contraataque.

Segundo tiempo de vértigo

El duelo se fue al descanso con una renta mínima de diferencia, pero João tardó 10 segundos en ampliarla. Zé Miranda asistió nada más sacar de centro y el pichichi luso envió la bola al fondo de la red. El 2-0 reventó las restricciones liceístas, ya no valía especular. El cuadro coruñés, obligado a arriesgar, se tapó la cabeza y destapó los pies. Di Benedetto y Nil Roca asustaron con dos llegadas claras y Juan Copa pidió tiempo muerto. Pleno de confianza, el combinado de Edu Castro activó el turbo. Se volcó sobre la meta de un Blai Roca pluriempleado, que trató de detener como pudo el vendaval ofensivo portugués. Pero sus esfuerzos fueron insuficientes ante un portento del gol como Rodrígues. El delantero luso rubricó su tercer tanto de la noche con una acción individual en la que partió de su propio campo, bailó sobre la pista y clavó la bola en un ángulo imposible para el guardameta liceísta (3-0).

La incógnita estaba en cómo afrontaría el Liceo el cuarto de hora largo que quedaba de partido. Le llevó un par de minutos levantarse de la lona, pero lo logró con orgullo y dignidad. Bruno dirigió una transición rápida que Jacobo estrelló en Henriques. El propio Saavedra tuvo otra llegada, en la que no pudo rematar un pase de Xaus. La escuadra de Juan Copa se creció. Y golpeó. Jacobo jugó por detrás de la meta local y su pase de la muerte besó la red tras impactar en el patín de un rival (3-1). Había partido. La llama liceísta se reavivó con dos llegadas de Toni Pérez y Xaus echó gasolina al encuentro con una gran acción personal para el 3-2. Quedaban 8 minutos y mucha vida.

Roca frenó la reacción inmediata de Di Benedetto y Juan Copa arriesgó con un cinco contra cuatro, pero Zé Miranda interceptó un mal control de César y finiquitó el partido con un disparo muy lejano. El Liceo tuvo la machada europea en las manos y se le escapó entre los dedos al final. No importó. Dio la cara y lanzó un aviso a los portugueses: el próximo 5 de febrero, en Riazor, habrá guerra.