Alonzo Verge Jr., el ex del Leyma que reina en Alemania

De un efímero paso por el Coliseum a dominar la Basketball Bundesliga. Ese ha sido el meteórico camino de Alonzo Verge Jr. en cuestión de meses. En A Coruña apenas le dio tiempo a dejar huella, pero en Alemania se ha convertido en rey: es el máximo anotador de la liga, segundo en el ranking de eficiencia y tercero en el de asistencias.

El jugador estadounidense llegó el pasado mes de mayo al Leyma Básquet Coruña para ocupar la plaza que dejó vacante la prematura salida de Brandon Taylor, a tres jornadas de la conclusión de la Liga ACB. Con la escuadra coruñesa, disputó ese tramo final, en el que promedió 11,7 puntos, 4,3 asistencias y 10,7 de valoración. Su estadía en el Coliseum dejó a la Familia Naranja con ganas de más, pero no pudo ser. Fichó, jugó y se marchó en un abrir y cerrar de ojos, para incorporarse a las filas del Rasta Vechta alemán este verano.

En la Bundesliga ha dado un paso adelante. Pese a que el Vechta transita por el escalón intermedio de la competición, con 6 triunfos en 15 jornadas, el norteamericano es una de las sensaciones de la liga. Comanda la tabla de máximos anotadores, con un promedio de 20,2 puntos y lejos de sus inmediatos perseguidores: Jordan Roland, del Gladiators Trier (18,5) y Jaedon LeDee, del Fraport Skyliners (18,4).

Más allá de sus registros de acierto, Alonzo Verge Jr. ocupa el top 3 de otras dos categorías: el de eficiencia y el de asistencias. En el primero, se ha establecido en la segunda plaza con un valor de 17,8 créditos, solo por detrás de Jaedon LeDee (21,6). En cuanto al reparto de juego, el estadounidense comparte la medalla de bronce con Grayson Murphy (Telecom Bonn), con una media de 6,9 pases por encuentro. Por delante, mandan Corey Davis (Niners Chemnitz) y Steven Ashworth (Gladiators Trier), con 7,9 y 7,5 respectivamente.

Verge Jr., en un partido europeo con el Vechta esta temporada. / FIBA

Su mejor versión, también en Europa

El buen hacer de Alonzo Verge Jr. no se limita a la Bundesliga. En la FIBA Europa Cup, el ex jugador del Leyma ha destacado por encima de sus compañeros. En el torneo continental, el base norteamericano fue el más eficiente (18,1), el más asistente (8,1) y el segundo mejor anotador (15,1), a la estela de Tommy Kuhse (17,5).

Con los números que presenta este curso, Verge Jr. está cerca de alcanzar el mejor rendimiento de su carrera: la que ofreció en el Balikesir de la Segunda Divisón turca, justo antes de desembarcar en A Coruña. En Turquía, el americano promedió 28 puntos, 4,3 asistencias y 31,8 de valoración, aunque un peldaño por debajo de la ACB y la Bundesliga. Ahora, asentado en la élite europea, aspira a seguir dando pasos adelante tras el impulso ganado sobre las tablas del Coliseum.