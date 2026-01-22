El Leyma se codea con la élite de Europa: solo Olympiakos y Bayern aguantan su ritmo

El Leyma Básquet Coruña llama a la puerta de Europa. El conjunto que dirige Carles Marco acumula una racha prácticamente impoluta en la cima de la Primera FEB, donde manda con 15 victorias y solo una derrota, frente al Obradoiro, en 16 jornadas disputadas. A estas alturas, son pocos los equipos de las grandes ligas continentales los que pueden presumir de unas estadísticas similares. De hecho, de los líderes europeos, solo el Olympiacos, que marcha invicto en la Basket League griega con 14 triunfos de 14 posibles, y el Bayern de Múnich, que comanda la Basketball Bundesliga con un único tropiezo en 16 encuentros, rinden a un compás similar al coruñés.

La escuadra naranja es la mejor del continente en su categoría. En el segundo peldaño de Europa, los números del Leyma son superiores al del resto de los primeros clasificados de las segundas divisiones. El que más se acerca al combinado de Carles Marco es el Belediye turco, con 10 triunfos y 2 derrotas en 12 partidos. Después, aparecen el Phoenix Hagen en la Bundesliga 2 (15 triunfos y 3 derrotas) y el coliderato en la Elite League de Grecia entre el Vikos y el Lefkadas (13 ganados y 2 perdidos). Muy lejos aparecen ya en el ranking el Roanne y el Ada Blois, que mandan en la Elite 2 francesa, pero acumulan 5 partidos perdidos en 19 duelos y el Pesaro, que gobierna la Serie A2 italiana con 7 derrotas en su casillero en 23 jornadas.

Un 'gallito' entre los gigantes

Pero el impacto del Leyma se extiende más allá de su nivel. En las máximas competiciones domésticas de Europa, solo los líderes de Grecia y Alemania atesoran mejores (o iguales) registros que los naranjas, salvando las distancias. El Olympiacos es, al menos en lo que a ligas se refiere, el equipo más en forma del continente. En 14 jornadas, cuenta sus compromisos por victorias y pone las cosas difíciles al Panathinaikos, que tiene que conformarse con el segundo puesto pese a sumar solo una derrota y 13 triunfos. A este nivel, en el que se movería el Leyma, también está el Bayern en Alemania. El conjunto bávaro está asentado en la cabeza de la Bundesliga con 15 choques ganados y solo uno perdido.

A partir de aquí, las fuerzas se igualan. El Real Madrid (España), el Fenerbahçe (Turquía), el Mónaco (Francia) y el Virtus Bolonia y el Brescia (Italia) son los conjuntos más fuertes del resto de los grandes torneos europeos. Todos han disputado, hasta la fecha, 16 partidos (a excepción de los italianos, que suman 15), y todos comparten un factor común: marchan primeros, pero han caído dos veces en lo que va de temporada. Una más que un Leyma Coruña que sueña con volver a la élite mientras maneja guarismos de otras esferas.