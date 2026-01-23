Baloncesto
67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
El equipo coruñés ya piensa en el duelo del Melilla, el próximo 1 de febrero
El Leyma Básquet Coruña no levanta el pie del acelerador. El conjunto naranja disputó este viernes un partido amistoso en Asturias para no perder el ritmo de competición durante el parón de la Primera FEB y pasó por encima del Círculo Gijón sin piedad (67-90). El cuadro coruñés partía como favorito ante un rival de Segunda FEB, pero no tuvo opción de relajarse.
Los pupilos de Carles Marco le vieron las orejas al lobo tras ceder el primer cuarto (26-23) y activaron el modo rodillo en el segundo para encarrilar su triunfo (36-56). Después del descanso, los asturianos recortaron distancias en un buen tercer acto (55-66), pero la escuadra coruñesa sentenció el duelo en un cómodo último parcial.
Superado el trámite, el Leyma ya centra toda su atención en su siguiente cita: el domingo 1 de febrero, cuando se desplazará a Melilla para comenzar la segunda vuelta de la liga.
