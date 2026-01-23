La agenda del deporte de A Coruña: 'miniderbi' en OK Bronce y clausura de la primera vuelta en Plata

Fin de semana de contrastes para el deporte coruñés. Mientras las competiciones como la OK Plata bajan el telón de la primera vuelta, otros equipos, como Zalaeta o Maristas estrenan el año en sus pabellones. Compañía B y Liceo B protagonizan el duelo local de la jornada.

Hockey sobre patines

La OK Plata despide la primera vuelta. En el torneo masculino, Dominicos se viste de gala para recibir en Monte Alto al líder, el Vic, en un duelo en el que tratará de dar un golpe sobre la mesa de la competición (domingo, 16.10 horas). Compañía, por su parte, se desplaza para medirse a domicilio al Alpicat sin nada en juego (sábado, 20.00). En la categoría femenina, el Marineda quiere consolidar su liderato con una victoria en la pista del Rochapea y el Resa Cambre, en el otro extremo de la clasificación, se enfrenta al Patinalón, ambos partidos el sábado, a las 20.00. En OK Bronce, el CH Oleiros juega en casa frente al Oviedo Booling (sábado, 20.30) y los filiales de Compañía de María y Liceo se ven las caras en el miniderbi (domingo, 12.45). En la primera vuelta ganó Compañía (1-4), pero ahora mismo es colista y está lejos de un Liceo que ha despegado a fuego lento.

Baloncesto

Maristas busca dar continuidad a su buen inicio de año con una victoria en el primer partido de 2026 sobre el parqué colegial. El conjunto de Fernando Buendía se enfrenta al Boet Mataró (sábado, 18.00 horas), tras imponerse al León y al TGN en la conclusión de la primera vuelta y el inicio de la segunda.

Fútbol sala

Dura salida para el 5 Coruña de Toochy González y Pachi Fernández, que viaja a Pontevedra para desafiar al Leis en su pista (sábado, 17.00 horas). El conjunto pontevedrés ocupa la primera posición, con 41 puntos en su casillero, solo dos derrotas y 97 goles a favor que lo convierten en el rival más efectivo de la categoría.

Noticias relacionadas

Voleibol

El Zalaeta regresa al Barrio de las Flores más de un mes después de su última actuación como local para jugar contra el Chamberí, su inmediato perseguidor en la tabla (sábado, 17.30 horas). Un peldaño por debajo, en la Primera División, el Oleiros tiene doble cita en el pabellón Valle Inclán: el equipo femenino recibe al Santa Cruz (sábado, 19.00) y el masculino al Coslada (sábado, 16.00).