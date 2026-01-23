Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NATACIÓN

Paula Otero y Mateo García, citados en Suiza para un ‘meeting’

Participan en las pruebas de 800 y 1.500 libres

Los nadadores del CN Arteixo Mateo García y Paula Otero.

Los nadadores del CN Arteixo Mateo García y Paula Otero. / LOC

RAC

A Coruña

Fin de semana internacional para Paula Otero y Mateo García. Los nadadores del CN Arteixo compiten hasta el domingo con el equipo español absoluto en el 59º Meeting de Ginebra (Suiza), en dos pruebas de fondo: los 800 y los 1.500 libres. A principios de enero, ambos estuvieron entrenándose con el cuadro nacional en Lanzarote,

