NATACIÓN
Paula Otero y Mateo García, citados en Suiza para un ‘meeting’
Participan en las pruebas de 800 y 1.500 libres
A Coruña
Fin de semana internacional para Paula Otero y Mateo García. Los nadadores del CN Arteixo compiten hasta el domingo con el equipo español absoluto en el 59º Meeting de Ginebra (Suiza), en dos pruebas de fondo: los 800 y los 1.500 libres. A principios de enero, ambos estuvieron entrenándose con el cuadro nacional en Lanzarote,
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood