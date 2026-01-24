3-2 | El Zalaeta sufre, pero se impone a un combativo Chamberí

Respiró aliviado el Zalaeta cuando Patri Santos anotó el 15º punto del quinto set. La capitana clavó un saque para vencer al Chamberí (3-2), en un partido que la escuadra coruñesa comenzó ganando con autoridad, pero que se le complicó a partir del tercer set.

El conjunto de Jorge Barrero intentó ganar por la vía rápida, pero tuvo que apretar al final. Solventó sin dificultades los dos primeros periodos (25-20 y 25-17) y, cuando tuvo que rematar la faena, se encontró con la resistencia de un aguerrido Chamberí. El combinado madrileño ganó el tercer set (20-25) y el cuarto (21-25) para forzar el desenlace a todo o nada en el quinto. A la hora de la verdad, las coruñesas reaccionaron y aceleraron (15-8) para sumar la primera victoria de 2026 en casa.

Alba Quirós volvió a ser la máxima anotadora del Zalaeta, con 17 puntos en su casilla individual. De cerca la siguieron Carla Herrero (16), María Forteza-Rey (14) e Inés Rivas (13), también muy acertadas. En el equipo rival, destacó Madilyn Batiste, que logró 22.