Voleibol | Superliga Femenina 2
3-2 | El Zalaeta sufre, pero se impone a un combativo Chamberí
Gana en el quinto set un partido que había empezado con buen pié
Respiró aliviado el Zalaeta cuando Patri Santos anotó el 15º punto del quinto set. La capitana clavó un saque para vencer al Chamberí (3-2), en un partido que la escuadra coruñesa comenzó ganando con autoridad, pero que se le complicó a partir del tercer set.
El conjunto de Jorge Barrero intentó ganar por la vía rápida, pero tuvo que apretar al final. Solventó sin dificultades los dos primeros periodos (25-20 y 25-17) y, cuando tuvo que rematar la faena, se encontró con la resistencia de un aguerrido Chamberí. El combinado madrileño ganó el tercer set (20-25) y el cuarto (21-25) para forzar el desenlace a todo o nada en el quinto. A la hora de la verdad, las coruñesas reaccionaron y aceleraron (15-8) para sumar la primera victoria de 2026 en casa.
Alba Quirós volvió a ser la máxima anotadora del Zalaeta, con 17 puntos en su casilla individual. De cerca la siguieron Carla Herrero (16), María Forteza-Rey (14) e Inés Rivas (13), también muy acertadas. En el equipo rival, destacó Madilyn Batiste, que logró 22.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»