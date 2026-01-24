Hockey sobre patines | OK Plata
3-4 | Victoria balsámica para Compañía en Lleida
Pablo Cancela, Hugo Mareque e Ignacio Sáenz de Buruaga, los goleadores
A Coruña
Jornada dulce para Compañía de María. La escuadra de Álex Canosa venció a domicilio al Alpicat (3-4) para sumar tres puntos que le dan aire con respecto al descenso. Pablo Cancela firmó los dos primeros goles y Hugo Mareque, antes del descanso, e Ignacio Sáenz de Buruaga, en la segunda parte, completaron el marcador final.
