3-4 | Victoria balsámica para Compañía en Lleida

Pablo Cancela, Hugo Mareque e Ignacio Sáenz de Buruaga, los goleadores

Un encuentro de Compañía de María esta temporada. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

Jornada dulce para Compañía de María. La escuadra de Álex Canosa venció a domicilio al Alpicat (3-4) para sumar tres puntos que le dan aire con respecto al descenso. Pablo Cancela firmó los dos primeros goles y Hugo Mareque, antes del descanso, e Ignacio Sáenz de Buruaga, en la segunda parte, completaron el marcador final.

