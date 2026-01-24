33-24 | Derrota del Balonmano Culleredo en Canarias ante un Gáldar eficaz

Amarga visita a Gran Canaria del Club Balonmano Culleredo. El conjunto de Fernando Vázquez cayó a domicilio frente al Gáldar (33-24) y se dejó dos puntos en un duelo en el que no fue capaz de seguir el ritmo del equipo local. Pese a la derrota, la escuadra cullerdense se mantiene en la zona media de la Primera División, con 20 puntos.

Menos de un minuto tardó el conjunto canario en abrir el marcador en el Juan Vega Mateo. El Gáldar, más intenso desde el pitido inicial, castigó a base de puntería a un Culleredo voluntarioso, pero inconsistente en defensa. El equipo local rompió el encuentro en los compases iniciales y, pese a que el combinado de Fernando Vázquez logró comprimir el luminoso antes del descanso, el duelo alcanzó su ecuador con ventaja para los isleños (14-9).

El Culleredo entró mejor a la segunda parte y se metió en el partido, sobre todo amparado en el acierto de cara a puerta de Alejandro Gómez, que terminó siendo el máximo goleador del combinado cullerdense con 10 dianas. El Gáldar cambió de plan y se abonó a las transiciones para castigar a base de goles el ímpetu visitante. Le bastó para consolidar su triunfo.