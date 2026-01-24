4-1 | El 5 Coruña no puede con el Leis y pierde en Pontevedra

No hubo sorpresa en Pontevedra. El 5 Coruña cayó en la pista del Leis (4-1) y cumplió la lógica: ceder puntos frente al equipo más fuerte de la competición. El conjunto pontevedrés comanda la tabla de la Segunda B con autoridad, con solo dos derrotas en 18 jornadas, y frente a la escuadra rojilla, en casa, no falló.

Le bastaron seis minutos al Leis para decantar la balanza. Los locales entraron mejor al encuentro y anotaron dos goles consecutivos que pusieron las opciones coruñesas cuesta arriba. El choque se fue 2-0 al descanso, pero Samuel Carracelas abrió brecha nada más comenzar la segunda mitad. Javi Puertas redujo las distancias (3-1), pero Carracelas sentenció en el tramo final con el 4-1 definitivo.