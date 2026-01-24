Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más de 550 incidencias por 'Ingrid'En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzEl rescate de la concesión de los aparcamientosLa operación policial para 'cazar' al pederasta
instagramlinkedin

Fútbol sala | Segunda B

4-1 | El 5 Coruña no puede con el Leis y pierde en Pontevedra

El líder de la Segunda B encarriló el partido en el tramo inicial | Javi Puertas anotó para los coruñeses

Yerai recibe una falta en un partido de esta temporada en Novo Mesoiro.

Yerai recibe una falta en un partido de esta temporada en Novo Mesoiro. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

No hubo sorpresa en Pontevedra. El 5 Coruña cayó en la pista del Leis (4-1) y cumplió la lógica: ceder puntos frente al equipo más fuerte de la competición. El conjunto pontevedrés comanda la tabla de la Segunda B con autoridad, con solo dos derrotas en 18 jornadas, y frente a la escuadra rojilla, en casa, no falló.

Le bastaron seis minutos al Leis para decantar la balanza. Los locales entraron mejor al encuentro y anotaron dos goles consecutivos que pusieron las opciones coruñesas cuesta arriba. El choque se fue 2-0 al descanso, pero Samuel Carracelas abrió brecha nada más comenzar la segunda mitad. Javi Puertas redujo las distancias (3-1), pero Carracelas sentenció en el tramo final con el 4-1 definitivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents