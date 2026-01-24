Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

5-3 | El CH Oleiros gana en casa contra el Booling

RAC

A Coruña

Triunfo del CH Oleiros sobre el Oviedo Booling (5-3), en un partido marcado por las faltas y las tarjetas azules (hasta 4). Martín Payero y los dobletes de Íñigo Varela y Maxi Mereles valieron para sumar tres puntos.

