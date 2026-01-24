Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5-3 | El Resa Cambre pierde contra el Patinalón

Resa Cambre.

Resa Cambre. / HCC

RAC

A Coruña

Nueva jornada y nueva derrota de un Resa Cambre incapaz de puntuar en la OK Plata. Este sábado, cayó ante el Patinalón (5-3), rival directo en la zona baja. Las locales inclinaron el choque en los primeros minutos y el cuadro cambrés no pudo remontar.

