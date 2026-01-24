76-71 | Maristas se rebela contra sí mismo para vencer al Mataró y volver al liderato

Contra todo y contra todos, incluso contra sí mismo. Así está decidido a competir esta temporada Maristas, que se impuso al Boet Mataró (76-71) a última hora tras remar a contracorriente todo el partido, víctima del acierto visitante y de sus propios errores en ataque, sobre todo desde la línea de tres (anotó solo 4 de los 24 triples que intentó). El conjunto que dirige Fer Buendía aguanta el pulso de la Liga Femenina 2 y aprovecha la derrota del Ibaizábal (52-46) para recuperar el liderato en solitario de la clasificación.

Maristas comenzó el duelo de forma tibia. Las catalanas se adelantaron con un parcial de 2-6 y pisaron el acelerador para despegarse en el luminoso y lograr una renta de 10 puntos al término de los diez minutos inaugurales (12-22). El conjunto colegial, visiblemente frustrado, trató de enmendar sus fallos en el segundo periodo. Maquilló el marcador y se acercó a un Mataró que, no obstante, no se puso nervioso y aprovechó la puntería exterior para mantenerse por delante. Las coruñesas se valieron de un par de robos para correr y anotar, lo que redujo su desventaja a cinco puntos (33-38). Todavía insuficiente.

Cambio de dinámica

Al volver de los vestuarios, Brenda Fontana (que fue la máxima anotadora con 17 puntos) y Josefina Zeballos enchufaron a Maristas, que logró adelantarse por primera vez en el electrónico (39-38). El choque, entonces, se convirtió en un constante toma y daca, en el que un equipo se adelantaba y el otro igualaba casi de inmediato. Tal fue el equilibrio que el marcador se fue 55-55 al último cuarto, con todo abierto.

Noticias relacionadas

Brenda Fontana, Ana Jiménez y Nevena Dimitrijevic asumieron las riendas y protagonizaron varias canastas que hicieron vibrar al pabellón. A cinco minutos para la conclusión, Mataró volteó el luminoso de nuevo y puso contra las cuerdas a Maristas, pero, esta vez, el cuadro de Buendía no se dejó intimidar. Con el respaldo de su gente, dio un paso adelante y selló un trabajado triunfo que sabe a liderato.