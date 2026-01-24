Hockey sobre patines | WSE Champions
El camino del Liceo en Europa: el billete a cuartos se saca lejos de Riazor
El conjunto de Juan Copa afronta tres salidas determinantes en la segunda vuelta de la fase de grupos | Sus dos únicas derrotas hasta el momento han sido a domicilio
El pasaporte continental del Liceo busca tres sellos complicadísimos en la segunda vuelta de la fase de grupos de la WSE Champions League. El cuadro verdiblanco tendrá que viajar a Italia para medirse al Bassano y dos veces a Portugal, para desafiar al Sporting y al Oliveirense, en una última jornada que puede ser determinante para llegar a cuartos de final.
La escuadra de Juan Copa no esconde que quiere estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Para lograrlo, en la segunda vuelta tendrá que remangarse y complementar la efectividad de Riazor con buenos resultados a domicilio, una cuenta pendiente hasta el momento. En los que va de torneo, el Liceo ha sumado en todos sus partidos como local (ganó al Oliveirense y al Bassano y empató ante el Sporting), pero ha pinchado en sus dos compromisos lejos de A Coruña. Perdió en su primer desplazamiento ante un Barcelos con una marcha más (3-1) y se quedó a un suspiro de puntuar frente al Benfica, aunque al final también regresó de vacío (4-2).
Deberes pendientes
En la segunda ronda de la liguilla inicial, la escuadra verdiblanca rodará más veces fuera del Palacio que sobre el parqué coruñés. En casa, tratará de vengarse del Benfica (5 de febrero) y se verá las caras con el Barcelos (26 de marzo). Pese a que ninguno de los dos será un compromiso sencillo, el cuadro coruñés parte con la ligera ventaja de competir ante su gente, donde todavía no ha perdido. Pero, aunque ganase los dos encuentros, necesitaría puntos extra para clasificarse entre los cuatro primeros del grupo de la muerte.
La manera de conseguirlos es sacarlos fuera, y, para ello, el conjunto colegial tendrá que apretar los dientes. Su primera salida será a Italia (26 de febrero), para enfrentarse a un Bassano que estuvo a punto de dar la sorpresa en A Coruña. En casa, el conjunto transalpino se hace fuerte y en la última jornada ganó al Barcelos. Inmediatamente después, el Liceo enlazará su segundo viaje consecutivo, para intentar asaltar el João Rocha contra el Sporting (12 de marzo). Allí, hasta ahora, solo ha vencido un Benfica imperial. Y, por último, el equipo coruñés se lo jugará todo en la pista del Oliveirense (16 de abril), en un duelo directo en la pelea por el billete a cuartos. Un ticket que se vende fuera de los límites de Riazor.
