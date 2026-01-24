El Marineda Hockey suma seis puntos a domicilio

Tenía doble compromiso lejos de A Coruña el Marineda y lo solventó con dos triunfos. Primero, goleó sin contemplaciones al Gatikako (0-10) y, después, se impuso al Rochapea (2-6). Las victorias, además, le sirven para despegarse del Alcalá y liderar la tabla en solitario con 4 puntos de ventaja.