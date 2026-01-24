Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más de 550 incidencias por 'Ingrid'En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzEl rescate de la concesión de los aparcamientosLa operación policial para 'cazar' al pederasta
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

El Marineda Hockey suma seis puntos a domicilio

Vence al Gatikako en un partido aplazado y también al Rochapea | Amplía su margen con el segundo a 4 puntos

Efe Muñoz, en un partido del Marineda Hockey en casa.

Efe Muñoz, en un partido del Marineda Hockey en casa. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

Tenía doble compromiso lejos de A Coruña el Marineda y lo solventó con dos triunfos. Primero, goleó sin contemplaciones al Gatikako (0-10) y, después, se impuso al Rochapea (2-6). Las victorias, además, le sirven para despegarse del Alcalá y liderar la tabla en solitario con 4 puntos de ventaja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents