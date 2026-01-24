El OAR, con Mile Mijuskovic, al asalto del fortín del Plantío

Después de comenzar la segunda vuelta con el pié derecho doblegando al Cisne en casa, el Attica 21 OAR quiere darle continuidad a las buenas sensaciones con un triunfo en el Plantío sobre el San Pablo Burgos (domingo, 13.00 horas). El conjunto burgalés, uno de los cocos de la categoría, no se lo pondrá sencillo al equipo de Nando González, que esta temporada ya lo derrotó en San Francisco Javier (33-30).

El guion se espera similar al del primer cara a cara. En aquel duelo de la segunda jornada, el Burgos dominó el marcador durante la mayoría de los minutos, pero el OAR fue capaz de poner el partido patas arriba en unos cinco minutos finales grabados a fuego en la memoria de la afición oarista. Fue el primer gran golpe en la mesa de la División de Honor Plata.

Una vuelta después, el cuadro coruñés confía en repetir la historia. A domicilio se antoja más complicado, pues asaltar el Plantío no está a la altura de cualquiera: el único capaz de sacar puntos allí fue el Puerto Sagunto, que empató (28-28). Del resto, el San Pablo cuenta sus duelos como local por triunfos. Para la batalla, el OAR recupera a Mile Mijuskovic, que estará bajo los palos tras su participación en el Europeo con Montenegro.