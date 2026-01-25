Hockey sobre patines | OK Plata
2-3 | Dominicos da un ‘mordisco’ a la OK Plata con su victoria en Vic
Los hermanos Villares y Miguel López dan el triunfo frente al líder
Llegó, jugó y conquistó. Dominicos revolucionó la OK Plata con un meritorio triunfo en la pista del Vic (2-3) y tumbó al líder para mantenerse a dos puntos de la zona de ascenso. El equipo de Pablo Togores se consolida como un equipo de la parte alta y cierra la primera vuelta con un subidón.
Los primeros cinco minutos marcaron el destino del choque. Gabriel Villares abrió la lata al minuto y medio de juego, pero el Vic empató en la acción posterior, por medio de Gil Canal. Con el 1-1, el partido empezó de nuevo, pero el cuadro coruñés tardó otros dos minutos en marcar por medio del stick de Miguel López. Lo que parecía que sería un ida y vuelta de alto voltaje, viró en un reparto constante de faltas. De un lado y de otro, se sucedieron las infracciones hasta el descanso.
El guion se mantuvo después del intervalo. Los colegiados mostraron hasta cuatro tarjetas azules y Tomás Villares amplió la renta en el caos (1-3). Oriol Ramírez recortó distancias en el rechace de un penalti y Carles Sánchez falló la directa después de la décima falta coruñesa, pero se quedó sin tiempo para más. Victoria y a seguir.
