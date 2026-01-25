Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata

2-3 | Dominicos da un ‘mordisco’ a la OK Plata con su victoria en Vic

Los hermanos Villares y Miguel López dan el triunfo frente al líder

Miguel López se lleva la bola en el duelo en Monte Alto frente al Manlleu.

Miguel López se lleva la bola en el duelo en Monte Alto frente al Manlleu. / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Llegó, jugó y conquistó. Dominicos revolucionó la OK Plata con un meritorio triunfo en la pista del Vic (2-3) y tumbó al líder para mantenerse a dos puntos de la zona de ascenso. El equipo de Pablo Togores se consolida como un equipo de la parte alta y cierra la primera vuelta con un subidón.

Los primeros cinco minutos marcaron el destino del choque. Gabriel Villares abrió la lata al minuto y medio de juego, pero el Vic empató en la acción posterior, por medio de Gil Canal. Con el 1-1, el partido empezó de nuevo, pero el cuadro coruñés tardó otros dos minutos en marcar por medio del stick de Miguel López. Lo que parecía que sería un ida y vuelta de alto voltaje, viró en un reparto constante de faltas. De un lado y de otro, se sucedieron las infracciones hasta el descanso.

El guion se mantuvo después del intervalo. Los colegiados mostraron hasta cuatro tarjetas azules y Tomás Villares amplió la renta en el caos (1-3). Oriol Ramírez recortó distancias en el rechace de un penalti y Carles Sánchez falló la directa después de la décima falta coruñesa, pero se quedó sin tiempo para más. Victoria y a seguir.

