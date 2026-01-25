Balonmano | División de Honor Plata
24-23 | El Burgos le da al OAR de su propia medicina en el Plantío
Gana un partido igualado en los últimos cinco segundos con un tanto de Miguel Malo | Los coruñeses decayeron en el último tramo, pese a ir en ventaja todo el encuentro
Hubo revancha, y de las dolorosas, del UBU San Pablo Burgos sobre el Attica 21 OAR en el Plantío (24-23). El conjunto coruñés cayó derrotado en una de las plazas más difíciles de la División de Honor Plata, donde el cuadro burgalés está invicto, después de una remontada a la épica y sobre la bocina. Víctima de su fórmula más exitosa.
La escuadra de Nando González entró al partido con buen pie y tardó poco en ponerse por delante. A remolque, el Burgos intentaba mantener la distancia, pero los oaristas estaban cómodos sobre la pista, con intensidad en defensa para frenar los ataques locales y mordiente arriba para sumar cifras al casillero en sus llegadas a la meta contraria.
Al descanso, la ventaja era visitante (10-12) y en la segunda mitad el OAR hizo incluso más sangre. A falta de un cuarto de hora para el final, ganaba de seis puntos y parecía inviable pensar que se le pudiese escapar el triunfo. Pero, entonces, los burgaleses hicieron rugir al Plantío. Y la dinámica cambió. El cuadro coruñés desaprovechó varias acciones desde los siete metros y dio aire a su rival. Con el duelo empatado, a falta de cinco segundos Miguel Malo recibió un pase del portero, ejecutó un remate acrobático y marcó para dejar la victoria en casa. Tocado y hundido.
