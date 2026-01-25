Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

24-23 | El Burgos le da al OAR de su propia medicina en el Plantío

Gana un partido igualado en los últimos cinco segundos con un tanto de Miguel Malo | Los coruñeses decayeron en el último tramo, pese a ir en ventaja todo el encuentro

Diogo de Freitas cae entre dos jugadores del Cisne en el último duelo del OAR en casa.

Diogo de Freitas cae entre dos jugadores del Cisne en el último duelo del OAR en casa. / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Hubo revancha, y de las dolorosas, del UBU San Pablo Burgos sobre el Attica 21 OAR en el Plantío (24-23). El conjunto coruñés cayó derrotado en una de las plazas más difíciles de la División de Honor Plata, donde el cuadro burgalés está invicto, después de una remontada a la épica y sobre la bocina. Víctima de su fórmula más exitosa.

La escuadra de Nando González entró al partido con buen pie y tardó poco en ponerse por delante. A remolque, el Burgos intentaba mantener la distancia, pero los oaristas estaban cómodos sobre la pista, con intensidad en defensa para frenar los ataques locales y mordiente arriba para sumar cifras al casillero en sus llegadas a la meta contraria.

Al descanso, la ventaja era visitante (10-12) y en la segunda mitad el OAR hizo incluso más sangre. A falta de un cuarto de hora para el final, ganaba de seis puntos y parecía inviable pensar que se le pudiese escapar el triunfo. Pero, entonces, los burgaleses hicieron rugir al Plantío. Y la dinámica cambió. El cuadro coruñés desaprovechó varias acciones desde los siete metros y dio aire a su rival. Con el duelo empatado, a falta de cinco segundos Miguel Malo recibió un pase del portero, ejecutó un remate acrobático y marcó para dejar la victoria en casa. Tocado y hundido.

