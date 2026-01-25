Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»

Con botas de diferentes colores y la mente siempre naranja. Abdou Thiam (Dakar, 1998) vive su segunda etapa en el Leyma Coruña con el orgullo de haber regresado como un hombre al equipo del que, hace cinco años, salió como un joven pívot por pulir en Primera FEB. Ahora, corre y guarda la pintura como un fiel seguidor de la filosofía de Carles Marco.

¿Ha sido una semana más fácil en los entrenamientos o Carles les está apretando para la segunda vuelta?

Los entrenamientos siguen igual. Como lo hacemos siempre. Aquí entrenamos como competimos. Estamos acostumbrados y esta semana lo hemos hecho igual.

Es casi imposible mejorar lo que ha hecho el Leyma en la primera vuelta y la afición está muy ilusionada. ¿Ve más cerca el ascenso a la ACB?

La afición es nuestro motor. Siempre nos están animando. Están todos contentos y lo que tenemos que hacer es dar todo lo que tenemos en la pista. Pelearemos y lucharemos hasta el final, que cuenten con nosotros.

¿Es complicado no dejarse ir?

Queda mucha liga. Es una competición muy larga, muy complicada. Siempre hay sorpresas. Algunas ya pasaron en la primera vuelta y pueden repetirse en la segunda. Estamos muy concentrados porque la segunda vuelta va a ser mucho más complicada.

San Pablo Burgos llevaba un ritmo similar el año pasado, pero no se dio el caso de tener un equipo totalmente nuevo.

Todos somos nuevos, pero hay jugadores que llevamos mucho tiempo en esta liga, la conocemos muy bien. Otros estuvieron en ACB y, con algunos, ya he jugado. Eso viene muy bien para nuestro ritmo. Estamos acostumbrados y hemos formado un muy buen grupo aquí.

¿Fue complicado adaptarse a la filosofía de Carles Marco que comienza por defender como perros?

Exacto, es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos dice Carles. Dos minutos y medio en pista para correr como un cabrón. Hay que acostumbrarse a esa intensidad todo el año y, al final, todo sale bien.

Además del aspecto deportivo, está ese factor psicológico de hacer piña en el vestuario. ¿Esta forma de jugar les refuerza como grupo?

Tenemos un muy buen grupo, tanto en el vestuario como fuera. Aquí todo está muy bien. Todos nos llevamos genial. Competimos en el entrenamiento como en los partidos. Eso nos ayuda muchísimo.

Raíces de Senegal

Son tres pívots y, los tres, de Senegal. ¿Celebraron la Copa África?

Sí, fue algo histórico, increíble. Estábamos muy contentos cuando la ganamos.

¿También le defendería la toalla a Diop y a Barro?

Por supuesto que les defendería la toalla. Todos nos llevamos muy bien. Cada uno ayuda con lo suyo. Somos todos profesionales y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Somos como una familia.

Abdou Thiam, en el Coliseum tras un entrenamiento. / Carlos Pardellas

Todos son, también, muy complementarios en su rol. ¿Qué pueden aportar cada uno?

Ily tiene muy buena mano. Viene de ACB. Tira muy bien desde fuera, ayuda en el pick and pop, puede defender y penetrar. También pasa muy bien el balón. Yo corro, es una característica que me viene de siempre. Eso, y ayudar en la defensa y en el rebote. Y Mus es muy fuerte. También lleva bastante tiempo en esta liga. Siempre usa bien su cuerpo y eso nos ayuda muchísimo en los rebotes. Cada uno aporta mucho de lo suyo.

Últimamente comparte muchos minutos con Diop en la pista, los dos como cuatro y cinco. ¿Se siente cómodo en ese tándem?

Nos va muy bien. Ily va como un cuatro. Juega mucho arriba y yo me encargo del roll. Es lo que entrenamos en el Coliseum y, luego, nos sale en los partidos. Tenemos que acostumbrarnos a jugar juntos, con Ily y con Mus, en la pista. Eso es lo que quiere Carles.

A Coruña, una segunda casa

Ya había estado aquí hace cinco años. ¿Se siente orgulloso de haber vuelto al Leyma después de haber evolucionado tanto como jugador?

Yo me fui de aquí hace cinco años. Mejoré y maduré mucho y, ahora, he vuelto aquí. El trabajo que hice en Tizona Burgos, con la ayuda del entrenador, he podido crecer. Aun así, he estado siempre en verano y en fin de año en A Coruña. Siempre me han ayudado en los entrenamientos.

Una parte importante es el Leyma y otra, muy especial, el Santo Domingo Betanzos. ¿Qué significa para usted?

Aquí tengo dos familias, la naranja y la del Santo Domingo Betanzos. Todo el mundo sabe que esto empezó allí, donde jugué tres temporadas. Luego llegó el Básquet Coruña, pero yo soy uno más.

La tortilla, ¿siempre la de Betanzos?

Eso siempre, lleva más huevos (se ríe).