Estrella Galicia 0,0 patrocinará el Gran Premio de MotoGP de Brasil

El Mundial de MotoGP regresará a Brasil en 2026 y lo hará de la mano de Estrella Galicia 0,0. La compañía coruñesa, que ya patrocina el Gran Premio de España y es la cerveza oficial de la competición, se convierte de este modo en el Title Sponsor de la única carrera que se celebrará en Sudamérica y que regresa al asfalto brasileño 22 años después de la última vez.

«Brasil es un país clave en nuestra estrategia de expansión internacional y estamos felices de participar de una forma tan activa en el regreso del Mundial después de 20 años, y, especialmente con un piloto local como Diogo Moreira, fruto de nuestro programa de desarrollo de talento», señaló Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia 0,0.

Diogo Moreira será, efectivamente, uno de los grandes nombres propios del fin de semana de competición en Brasil. El piloto se estrenará en la categoría reina ante su gente, después de proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2.

El piloto brasileño Diogo Moreira posa con una camiseta de Brasil / EG

Un 2025 para el recuerdo

La temporada de 2026 hereda un 2025 extraordinario para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0. En motociclismo, sus embajadores Marc y Álex Márquez firmaron un histórico doblete en lo más alto del podio de MotoGP, al terminar como campeón y subcampeón del mundo, respectivamente. A ellos se unieron el propio Moreira, ganador en Moto2, y el sevillano José Antonio Rueda, como vencedor del Campeonato del Mundo de Moto3.