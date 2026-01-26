El Leyma vuelve al Javier Imbroda, el pabellón de los sueños cumplidos

Dice el refrán que «uno siempre vuelve a donde fue feliz». Y el culmen de la felicidad del Leyma Básquet Coruña se vivió sobre el parqué del pabellón Javier Imbroda, el 10 de mayo de 2024, cuando el conjunto naranja certificó contra el Melilla el primer ascenso a ACB de su historia. Por ello, el partido de este domingo (18.00 horas, LaLiga+) para el equipo de Carles Marco no es un partido cualquiera. Pese a que ya no queda ningún jugador de aquella gran hazaña y los casi dos años transcurridos han dado para mucho en ambos bandos, Melilla ocupará para siempre un lugar especial entre la afición coruñesa.

Hace 663 días que el Leyma no juega en el Javier Imbroda. La última vez que lo hizo, certificó su billete a la máxima categoría y se proclamó campeón de la LEB Oro, en la noche más exitosa de su trayectoria. El triunfo del Lleida frente al Menorca le otorgaba de manera directa un hueco en la élite antes de terminar su partido, pero, aun así, A Coruña contuvo la respiración a distancia durante 40 minutos. Diego Epifanio optó por Aris, Huskic, Barrueta, McDonnell y Galán de inicio, en un duelo en el que también brillaron, sobre todo en el cuarto definitivo, Font y Diagné para sellar el pasaporte al Olimpo nacional (74-80).

Álex Hernández y Aleix Font celebran el triunfo en el Javier Imbroda. / LOF

Dinámicas similares

Desde ese estallido de alegría naranja, representado en las miles de personas que siguieron el partido en la explanada de Riazor, han pasado casi dos años en los que el sueño de la ACB se esfumó en un abrir y cerrar de ojos y la entidad coruñesa se vio obligada a rearmarse y volver a nacer.

Para el Melilla, las cosas tampoco han sido fáciles. El último enfrentamiento ante los coruñeses supuso su descenso a la antigua LEB Plata (actual Segunda FEB). Este verano certificaron su regreso al segundo peldaño del baloncesto español, pero las piezas no terminan de encajar: es colista, con solo dos triunfos y a otros tantos de la permanencia, y ha cambiado a Mikel Garitaonandia por Rafa Sanz para intentar cambiar la dinámica negativa.

Noticias relacionadas

Líder contra colista. La gloria contra el infierno. Un cara a cara muy presente con inevitables resonancias de un próspero pasado.