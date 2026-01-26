Líderes y aspirantes: el deporte de A Coruña supera el ecuador con la mente puesta en títulos y ascensos

El mes de enero marca el ecuador de las competiciones deportivas. Superados los primeros meses de competición, el deporte coruñés sella el sobresaliente en su hoja de ruta, con cinco equipos a la cabeza de sus respectivas competiciones y otros tres convertidos en serias alternativas al poder. Los títulos y los ascensos, en el punto de mira para la segunda mitad de la campaña.

Liceo

El cuadro de Juan Copa incorporó experiencia y hambre a su plantilla este verano con la intención de dar un paso adelante y lo está consiguiendo. Los verdiblancos colideran la OK Liga junto al Igualada con 38 puntos, tres más que un Barcelona al que este curso derrotaron en el Palau un lustro después. El equipo colegial está invicto en el Palacio de los Deportes y ha rubricado 12 triunfos, 2 empates y una derrota (frente al Igualada) en 15 duelos disputados.

Leyma Básquet Coruña

Con el cartel de favorito colgado del cuello tras su paso por la ACB la pasada campaña, la escuadra naranja abrazó la presión y se puso a trabajar. Bajo la batuta de Carles Marco y con la plantilla renovada, el Leyma Coruña camina firme en la cabeza de la Primera FEB justo antes de comenzar la segunda vuelta, con una renta de dos triunfos sobre su inmediato competidor, el Obradoiro. El conjunto picheleiro fue, precisamente, el único capaz de empañar el inmaculado trayecto del equipo coruñés, que sufrió su única derrota en 16 encuentros ligueros en el Fontes do Sar.

Dídac Cuevas intenta sobrepasar a un jugador del Fuenlabrada en el Coliseum / Iago Lopez

Marineda Hockey

En su temporada de debut, la escuadra de Nelson Obelleiro apunta alto. Nacido de las cenizas de la revuelta entre la directiva y la plantilla del Hockey Club Coruña Femenino la temporada anterior, el nuevo proyecto del hockey sobre patines coruñés marcha invicto en lo más alto de la OK Plata (12 victorias y un empate en 13 jornadas), con cuatro puntos de ventaja sobre el Alcalá. Es el principal candidato a subir a la OK Liga.

Maristas

Tocó con la yema de los dedos el ascenso a la Liga Challenge el verano pasado y está decidido a volver a intentarlo esta campaña. Superada la primera mitad de la Liga Femenina 2, la escuadra de Fernando Buendía manda en solitario al frente de la tabla, con un triunfo más que el Ibaizábal y solo dos derrotas en 15 choques jugados.

Ciudad de A Coruña

El deporte coruñés también reina en la Primera División de voleibol. Con solo un pinchazo en 13 jornadas, el Ciudad de A Coruña reina en solitario, con 37 puntos, y sueña con dar el salto a la Superliga Femenina 2, donde coincidiría con el Zalaeta.

Nuria Ríos y Brenda Fontana, de Maristas, en el duelo contra el Boaet Mataró. / Iago Lopez

Más alternativas y tres excepciones

Fuera del liderato, pero con opciones de ascenso, se mueven Dominicos y OAR. Los de la Ciudad Vieja cerraron la primera vuelta como cuartos, a dos puntos del play off, y la escuadra oarista es la gran revelación en su año de regreso a la División de Honor Plata, a cuatro puntos de pelear por la Asobal. El Zalaeta, en voleibol, es quinto y, pese a que no tiene opciones de luchar por el ascenso, vivirá una segunda vuelta tranquila y asentado entre la élite de la categoría.

Alberto Roldán intenta un lanzamiento en un partido del OAR en San Francisco Javier / Iago Lopez

En las antípodas de la buena dinámica general se sitúan Compañía de María, el 5 Coruña y el CRAT Rialta. El conjunto de hockey sobre patines vivió un verano difícil, con la salida de varios de sus puntales y, pese al refuerzo estelar de Pablo Cancela, comenzó la OK Plata con el pie izquierdo. Una vuelta después, los pupilos de Álex Canosa han superado el vértigo inicial y se han distanciado del descenso con seis puntos de margen, en tierra de nadie. Su filial, en OK Bronce, es colista.

En una situación similar está el 5 Coruña. El cuadro rojillo vive su primer año en la Segunda B y le está costando asentarse fuera de la zona roja. Con las dificultades propias de un equipo novato en una competición exigente, la escuadra de Toochy González y Pachi Fernández luchará en la segunda vuelta por certificar la permanencia.

Y después está el CRAT. Uno de los clubes históricos del deporte coruñés que, desde hace dos temporadas, sufre por conservar su lugar en la máxima categoría. Reforzado para evitar sustos en verano, las cosas no han terminado de salir a una plantilla que salió de las últimas plazas gracias a sus triunfos ante el Pozuelo y el Sant Cugat. Le quedan cuatro jornadas por delante para terminar los deberes.