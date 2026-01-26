Natación
Mateo García cosecha dos medallas de plata en Ginebra
El nadador del CN Arteixo finaliza segundo en 1.500 y 800 libres | Paula Otero termina cerca del podio
A Coruña
Mateo García regresa del Meeting de Ginebra (Suiza), uno de los más prestigiosos del panorama internacional, bañado en plata. El nadador del CN Arteixo participó con la selección española en dos distancias de fondo, los 800 y los 1.500 metros libres, y terminó segundo en ambos casos, a solo unas décimas de la primera posición. Paula Otero, por su parte, rozó el top 3 en 1.500, donde acabó cuarta, y concluyó sexta en 800.
Tanto García como Otero volverán al agua este sábado, 31 de enero, en una de las citas más esperadas del calendario: Campeonato de España de larga distancia en Elche. Participarán en los 5.000 metros junto a Paula Rodríguez, también del club arteixán.
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»