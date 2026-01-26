Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Mateo García cosecha dos medallas de plata en Ginebra

El nadador del CN Arteixo finaliza segundo en 1.500 y 800 libres | Paula Otero termina cerca del podio

Mateo García.

Mateo García. / CNA

RAC

A Coruña

Mateo García regresa del Meeting de Ginebra (Suiza), uno de los más prestigiosos del panorama internacional, bañado en plata. El nadador del CN Arteixo participó con la selección española en dos distancias de fondo, los 800 y los 1.500 metros libres, y terminó segundo en ambos casos, a solo unas décimas de la primera posición. Paula Otero, por su parte, rozó el top 3 en 1.500, donde acabó cuarta, y concluyó sexta en 800.

Tanto García como Otero volverán al agua este sábado, 31 de enero, en una de las citas más esperadas del calendario: Campeonato de España de larga distancia en Elche. Participarán en los 5.000 metros junto a Paula Rodríguez, también del club arteixán.

