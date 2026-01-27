El Balonmano Culleredo vive su año más dulce: «Nos va en el orgullo seguir ganando para demostrar lo que somos»

El Club Balonmano Culleredo no puede evitar la sonrisa. Superado el ecuador de la Primera División, el equipo que dirige Fernando Vázquez ocupa la séptima plaza, con 20 puntos, más de los que cosechó en sus dos primeras campañas en la categoría, que fueron 12 y 14, respectivamente. «El tema de los puntos es una anécdota bonita, pero lo importante es que por fin estamos plasmando en resultados lo que somos como equipo», afirma Darío Pérez, que lleva más de un lustro defendiendo la camiseta del club.

La evolución del club en el balonmano nacional, lenta y de menos a más, ha sido un proceso que se ha dado «de forma natural». «El talento siempre ha estado ahí, siempre tuvimos jugadores capaces de dar un buen nivel, pero somos un equipo con gente muy joven que ha tenido que acostumbrarse a la categoría y eso lleva un tiempo», señala el jugador cullerdense.

Con el proyecto ya asentado en la Primera División, el mayor orgullo de la plantilla en el presente curso es «ir a cualquier pista, competir y ganar». Sin complejos ni restricciones. La confianza y la valentía que sustentan las buenas sensaciones y las victorias les ha permitido lograr triunfos durante la primera vuelta en plazas muy complicadas, como la del Tacoronte o la del Bueu. «Esos puntos fueron muy importantes al principio de la temporada, porque sentaron las bases de lo que vino después», afirma Darío.

Darío Pérez, con el dorsal 79, defiende una acción en un partido de esta temporada. / CBC

El ascenso, un sueño no tan imposible

Por primera vez desde su llegada a la Primera División hace dos campañas, el conjunto de Tarrío se permite levantar la mirada hacia la parte alta de la tabla. «Ver que estamos cuatro o seis puntos por encima del total de otras temporadas nos da una tranquilidad que antes no teníamos», apunta Darío, que añade que la lucha por la permanencia es «mucho más sufrida». El futuro, eso sí, se mide a corto plazo: «Todo pasa por recibir al Novás [actual líder] en casa este fin de semana y seguir intentando ganar partidos».

Noticias relacionadas

En Culleredo, de momento, no se piensa demasiado en pelear por el ascenso a la División de Honor Plata, donde está el Attica 21 OAR, pero tampoco se descarta nada. «Está lejos [a seis puntos del play off], pero nos va en el orgullo seguir ganando para demostrarnos a nosotros mismos lo que somos y lo que podemos hacer. Si llegamos, llegamos, y si no, no pasa nada», concluye Pérez.