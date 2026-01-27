Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de A Coruña otorgará sus premios el 20 de marzo en el Teatro Colón

El plazo para la enviar las candidaturas está abierto hasta este viernes

El diputado de Deportes, Antonio Leira, en la presentación de los galardones.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, en la presentación de los galardones. / LOC

RAC

A Coruña

El diputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, presentó en rueda de prensa la IV Gala dos Premios do Deporte Diputación de A Coruña, que se celebrará el próximo 20 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña. El objetivo es poner en valor el esfuerzo, la dedicación y los valores que transmite el deporte, tanto en el ámbito profesional como en el deporte base, inclusivo y aficionado.

El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta este viernes para deportistas, clubes, entrenadores, árbitros y entidades que contribuyan a la promoción del deporte en la provincia de A Coruña. Las solicitudes deben presentarse de manera telemática en la sede electrónica de la Diputación y el jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio del periodismo deportivo, que se encargarán de evaluar y seleccionar a las personas y entidades que recibirán los galardones en las diferentes categorías.

