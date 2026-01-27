La Diputación de A Coruña otorgará sus premios el 20 de marzo en el Teatro Colón

El diputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, presentó en rueda de prensa la IV Gala dos Premios do Deporte Diputación de A Coruña, que se celebrará el próximo 20 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña. El objetivo es poner en valor el esfuerzo, la dedicación y los valores que transmite el deporte, tanto en el ámbito profesional como en el deporte base, inclusivo y aficionado.

El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta este viernes para deportistas, clubes, entrenadores, árbitros y entidades que contribuyan a la promoción del deporte en la provincia de A Coruña. Las solicitudes deben presentarse de manera telemática en la sede electrónica de la Diputación y el jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio del periodismo deportivo, que se encargarán de evaluar y seleccionar a las personas y entidades que recibirán los galardones en las diferentes categorías.