Hockey sobre patines
El Liceo abre las puertas de Riazor para recibir al Benfica y al Barça
Lanza dos promociones de entradas para hacer del Palacio una caldera en una de las semanas más decisivas del curso | Los socios podrán llevar acompañantes y el público general opta a un 2x1
El Liceo ultima los detalles para vivir una de las semanas más grandes de su temporada. El inicio de febrero traerá hasta el Palacio de los Deportes a dos gigantes sobre patines: el Benfica en la WSE Champions League (jueves 5, 20.30 horas) y el Barcelona en la OK Liga (domingo 8, 12.00 horas). Para convertir Riazor en una caldera, el club verdiblanco ha lanzado varias promociones que animen a sus seguidores a acudir al pabellón y empujar al equipo desde la grada.
Los socios de la entidad colegial podrán acudir al pabellón con normalidad, haciendo uso de su carnet, pero, como novedad, tendrán la oportunidad de solicitar invitaciones para los acompañantes que deseen. El club ya ha abierto el plazo de reserva y pueden pedirse a través del canal de WhatsApp oficial o en el correo electrónico administracion@hockeyclubliceo.com.
El público general también gozará de ventajas. El Liceo ofrece la posibilidad a sus aficionados de sacar una entrada doble que abre las puertas del Palacio a los dos encuentros por el precio de una. La solicitud debe hacerse de manera online a través de la plataforma Cluber y el coste es de 10 € (entrada normal), 7 € (menores de 25 años) o 5 € (menores de 15).
