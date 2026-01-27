Maristas, el crupier de la Liga Femenina 2: líder en asistencias y tres ases en el ‘top’ 10

Que Maristas es un equipo extremadamente coral es una evidencia. El conjunto que dirige Fernando Buendía sostiene sus cimientos sobre el entramado colectivo y las estadísticas son un reflejo de ello. Esta campaña, la anotación, las valoraciones, los rebotes y las asistencias se reparten indistintamente en función del partido. Pero casi siempre, salvo en dos ocasiones en lo que va de temporada, encuentran el mismo camino: el de la victoria.

Dentro de la excelencia que roza la escuadra colegial en el ecuador de la competición, existe un aspecto especialmente llamativo: el de las asistencias. El combinado coruñés sitúa a tres de sus jugadoras en el top 10 de pasadoras más eficaces del Grupo B, más que ningún otro en la categoría, incluido el Grupo A. Nevena Dimitrijevic, Eugenia Filgueira y Nuria Ríos, pese a haber debutado en la jornada 3, se afianzan semana a semana entre las mejores creadoras de juego del torneo doméstico.

Nevena Dimitrijevic dirige un ataque de Maristas. / Iago Lopez

Tres pilares en su mejor momento

Nevena Dimitrijevic ya fue el compás colegial el curso anterior. La jugadora serbia, a pesar de terminar la campaña con los minutos contados por sus problemas físicos en la recta final y el play off, sumó más asistencias que nadie en el tercer escalón del baloncesto nacional: 132 pases que valieron puntos en 29 partidos, una media de 4,6 por encuentro. Esta temporada, carbura a un ritmo similar. En los 15 choques en los que ha participado, suma un total de 52 pases efectivos (3,47 de promedio) que la sitúan en la segunda plaza del Grupo B y el tercer del peldaño del podio de la categoría en general.

Nuria Ríos regresó con fuerza de su grave lesión de rodilla. Después de pasarse la temporada anterior en blanco, la base sevillana ocupa la sexta posición del ranking, con 37 pases, aunque es la que menos ha jugado de las diez mejores asistentes de la liga (solo 13 partidos y, además, los primeros de ellos con poca presencia sobre el parqué en su regreso a la pista). A mitad de curso, todo indica que superará los números de su mejor temporada, la 2023-24 en Clarinos, donde terminó con 43 entregas.

Nuria Ríos, durante un ataque de Maristas frente al Boet Mataró. / Iago Lopez

La que se ha destapado esta temporada es Eugenia Filgueira. La capitana del equipo colegial acumula ya 42 asistencias, cuatro veces más de las que completó el año pasado en general. Hasta esta campaña, el récord personal de la escolta coruñesa eran los 49 pases del curso 2022-23, una cifra que también está cerca de romper en la segunda vuelta.

Estas cifras individuales, sumadas a las aportaciones de jugadoras como Ana Jiménez, Brenda Fontana, Jose Zeballos o Sofía Arcos, hacen de Maristas el equipo con más asistencias de los dos grupos de la Liga Femenina 2, con 265 en 15 jornadas (una media de 17,7 por duelo). Le siguen Magectías (16,9) y Claret (16,1), pero reina en solitario. Hagan juego.