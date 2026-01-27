Tributo al deporte gallego en Palexco con los premios Terra de Hércules

La Fundación Amare Terra rindió homenaje a algunas de las figuras más destacadas de la historia del deporte gallego en la entrega de los II Premios Terra de Hércules. La gala celebrada este en Palexco contó con la presencia de distintas autoridades y varios de los rostros imprescindibles para entender el entramado deportivo en Galicia, más allá de la práctica deportiva en sí.

El jurado seleccionó a 14 galardonados entre casi ochenta candidaturas: Augusto César Lendoiro, por su impacto histórico en la proyección nacional e internacional del deporte coruñés y gallego; Dolores Rojas, por su labor como árbitra internacional de atletismo durante décadas; David Cal, ganador de cinco medallas olímpicas y uno de los deportistas más laureados en España; Luis Gregorio Ramos Misioné, también doble medallista olímpico sobre la piragua; Alfonso Ortega Casasnovas, entrenador de atletismo; la Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo (AMFIV), por su trabajo de integración social a través del baloncesto en silla de ruedas; Aurora Martínez Vidal, pionera de la gimnasia rítmica; Jesús Hermida Cebreiro, atleta que tuvo un papel decisivo en la modernización del sistema deportivo español durante la Transición tras su retirada; José María Covelo Cartelle, por su impulso en el desarrollo del balonmano; Juan Carlos Bremón Pérez, clave en el aumento de la visibilidad de la natación y el surf; y Rafael Martín Acero, referente académico en las ciencias del deporte.

Homenajes póstumos

La gala principió con un sentido reconocimiento a título póstumo a José Mañana y al colegio Karbo, por su impulso al deporte femenino con el fútbol y el bádminton; a José María Valeiro Iglesias, por su compromiso con el baloncesto en el Santo Domingo Betanzos; y Pablo Hinójar Rey, por su dedicación a la gimnasia de trampolín.