El particular vecindario del Liceo: 500 kilómetros para visitar a su rival más cercano

Ya es costumbre para el Liceo embarcar cada dos semanas en un avión rumbo a Barcelona para disputar la jornada a domicilio de turno en la OK Liga. Los verdiblancos son la excepción de la máxima competición, en la que recorren muchos más kilómetros que en la Champions League. En una liga en la que once de los catorce participantes son catalanes y doce, contando al Alcoi, están en el Mediterráneo, cobra mucha más singularidad el duelo que los colegiales afrontan este sábado (17.00 horas) ante el Rivas, su vecino más cercano. Solo 525 kilómetros separan en línea recta el Palacio de los Deportes de Riazor del Cerro del Telégrafo, la pista en la que se medirá al conjunto madrileño.

El Liceo asumió hace años que es una rara avis en una liga dominada, al menos, en número, por los equipos catalanes, los que más se han asentado en la OK Liga por tradición y por cercanía en los desplazamientos. Los hombres de Juan Copa han aceptado la realidad que les obliga a viajar cada dos semanas y hacerse tan fuertes en el Palacio como a domicilio. Los tiempos han cambiado y, frente a la situación de hace dos o tres décadas, cuando aún había más representantes de fuera de Cataluña, la lista de rivales de proximidad ha menguado a pasos agigantados.

El Rivas es el último club que ha aunado esfuerzos para ascender y asentarse en la OK Liga como un equipo no catalán. Debutó en la élite hace dos campañas, en la 2023/24, y ya tenía claro en quién fijarse: el Liceo. Fracasó en su primer intento y descendió, pero, en esta ocasión, ha sumado experiencia y nivel para llegar a la segunda mitad de la temporada fuera de los puestos de descenso, en la décima posición. En esa pelea está el coruñés Pablo del Río, que en la primera vuelta ya vivió como visitante el duelo en el Palacio de Riazor (6-2) y, ahora, le toca recibir al Liceo en el Cerro del Telégrafo.

Pocos rivales de proximidad

Hace ya una década que el Liceo no comparte la máxima categoría del hockey sobre patines con otro club gallego, desde que el Cerceda en el que se foguearon tantos liceístas la abandonó tras la campaña 2015-16. Desde entonces, los hombres de verde solo se han enfrentado a cuatro equipos no catalanes. El Alcoi es un clásico de la máxima categoría, aunque el desplazamiento, de 900 kilómetros, no dista mucho de los recorridos que hacen falta para medirse los equipos de Cataluña.

El Alcobendas ha sido el proyecto que más veces ha intentado asentarse en la OK Liga en los tiempos recientes. Tres veces lo intento el conjunto madrileño (2016-17, 2018-19 y 2021-22), pero en ninguna logró salvar la categoría. El fugaz Asturhockey de Grado, a 20 kilómetros de Oviedo, ha sido el único rival de una comunidad vecina, pero su paso por la élite fue fugaz. Aguantó una sola temporada, la 2017-18, antes de dejar la competición.

Tiempos pasados

Lejos quedan los tiempos en los que Liceo y Dominicos ponían dos puntos sobre A Coruña en el mapa de la División de Honor en los años 80 e inicios de los 90. Incluso, las cuatro temporadas del CP Cerceda en OK Liga entre 2009 y 2016, las tres últimas, consecutivas; o los derbis con el Vigo Stick a comienzos de este siglo.

Tenerife, Oviedo, Cibeles, Areces o Distrito Macarena aparecen en la memoria de una OK Liga que fue perdiendo localidades en su mapa. Los costes de los viajes y la tradición, más presente en Cataluña, imponen un techo de cristal que nadie, salvo el Liceo, parece capaz de romper. El Rivas es el siguiente en intentarlo y en tratar de seguir los pasos de los verdiblancos, aunque la tarea es complicada y queda mucha liga por delante.