¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

Fin de semana en las alturas para el deporte coruñés. Equipos como Dominicos, Ciudad de A Coruña o Zalaeta afrontan compromisos ante equipos que copan las zonas altas de la sus clasificaciones, mientras que Maristas defiende el liderato y el 5 Coruña quiere vencer para alejarse del descenso. En OK Bronce vuelve a ser jornada de derbi, con el choque que enfrenta al Liceo B y el Oleiros.

Hockey sobre patines

Comienza la segunda y definitiva vuelta en la OK Plata. En la categoría masculina, Compañía de María se desplaza hasta la pista del Tordera (sábado, 14.00 horas), mientras que Dominicos también viaja a Cataluña para enfrentarse al Mataró (sábado, 15.00), en un igualado duelo en la parte alta de la tabla. En la competición femenina, el Marineda inaugura el tramo decisivo a domicilio contra el Berenguela (sábado, 16.30) y el Resa Cambre afronta una difícil salida a la pista del Alcalá, segundo clasificado (sábado, 17.00). En OK Bronce, el Compañía B visita al Patinalón (sábado, 19.00) y el domingo el Liceo B y el CH Oleiros se ven las caras entre ellos (12.30).

Baloncesto

Maristas pone a prueba su liderato en solitario en la Liga Femenina 2 en la cancha del Manresa (sábado, 16.00 horas).

Fútbol sala

El 5 Coruña busca un triunfo que lo aparte de los puestos de descenso. Este sábado, se enfrenta en Novo Mesoiro a un Albense que compite por entrar en zona de play off (18.00 horas).

Voleibol

Ardua salida para el Zalaeta de Jorge Barrero, que este sábado se desplaza hasta Madrid para retar al Leganés, segundo en la tabla de la Superliga Femenina 2, en su pista (17.00 horas). Un peldaño por debajo, en primera División, el Ciudad de A Coruña vive un duelo en las alturas contra el Sestao en casa (domingo, 12.00), en el choque del primero contra el segundo. El Oleiros femenino juega a domicilio ante el Uniovi (sábado, 18.00) y el masculino compite en las Islas Canarias frente al Arona (sábado, 13.00).

Balonmano

Jornada exigente para el Balonmano Culleredo, que recibe la visita de un Novás asentado en la primera posición de la Primera División (sábado, 18.00 horas).