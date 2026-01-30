El Leyma Coruña no se fía del colista: «Melilla es peligroso pese a la diferencia en la clasificación»

Quince días después de la última victoria frente al Fibwi Palma (94-72), el Leyma Básquet Coruña regresa a la pista para iniciar la segunda vuelta de la Primera FEB en Melilla, contra el colista (domingo, 18.00 horas, LaLiga+). «Hemos tenido dos semanas para preparar este partido y estamos bien para jugar. Estamos contentos con el nivel de los entrenamientos, espero que compitamos igual», afirmó Carles Marco en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pese a que Melilla ocupa el farolillo rojo de la tabla, el entrenador del Leyma no admite confianzas. «Es un partido dificilísimo», advirtió. «Han fichado a Iván Cruz, a Sergio Rodríguez, han cambiado de entrenador [Rafa Sanz por Mikel Garitaonandia]... Las dinámicas son las que son y puede ser que afecten, pero hay mucha dificultad en el partido pese a la gran diferencia en la clasificación», señaló Marco. «Seguramente la baja de Poirier sea sensible para ellos, pero han tenido dos semanas para preparar cosas que no sabemos», añadió.

El entrenador naranja insistió en que les «gusta mucho» la plantilla rival porque son «grandes jugadores» y que su principal problema, hasta el momento, es que «todavía no han encontrado la química». «Tienen jugadores en el poste bajo con un gran talento, como Alicante, por ejemplo. Y, luego, un gran nivel de tiro exterior. Iván Cruz puede jugar de cuatro o de cinco y eso nos puede modificar alguna cosa», comentó el técnico catalán. El combinado que dirige Rafa Sanz juega «muy rápido» y, para doblegarlo, el Leyma deberá tratar de «marcar el ritmo, cuidar el balón, cerrar bien el rebote y evitar pérdidas» que puedan castigarlo. «Aquí ya nos jugaron muy bien», subrayó.

Radoncic intenta encestar entre dos jugadores del Melilla en el partido del Coliseum. / Iago Lopez

Un segundo tramo para soñar

El choque en el Javier Imbroda marca el inicio de la segunda vuelta de la competición para el Leyma. «Queremos empezar bien, porque es todavía más ilusionante que la primera», destacó Carles Marco. Para comenzar con buen pie, el cuadro naranja tendrá que «estar concentrado» y jugar «los cuarenta minutos a tope». «La clave será empezar bien, porque si dejamos que un equipo que no está sacando resultados juegue bien, puede ser muy peligroso», avisó el entrenador.

Para el partido, la escuadra naranja cuenta con todos sus efectivos disponibles, incluido un Jacobo Díaz que ha sufrido un «proceso vírico» después de recuperarse de sus problemas de espalda.