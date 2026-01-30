El Liceo, entre el corazón desbocado y la cabeza fría frente al Rivas

Vuelve la OK Liga y el Liceo se calza los patines para rodar en el Cerro del Telégrafo. La escuadra colegial visita al Rivas este sábado (17.00 horas, okliga.tv) después de una semana de parón que ha servido para recargar pilas y coger impulso. Tras empezar 2026 por todo lo alto, con cinco partidos en 18 días, los pupilos de Juan Copa se preparan para volver a empezar y continuar con su buena dinámica.

No será sencillo mantener las pulsaciones a raya. Después del Rivas, esperan los gigantes. Benfica (jueves 5 de febrero, 20.30 horas) y Barcelona (domingo 8, 12.00 horas) visitarán el Palacio de los Deportes de manera consecutiva y con sed de victoria. Dos de los mejores equipos del mundo que pondrán a prueba la resistencia de un Riazor invicto hasta el momento y que así quiere permanecer.

Por ello, y aunque el choque frente a la escuadra madrileña pueda pasar un poco desapercibido en este contexto, ganar en Madrid se antoja fundamental. Cuando aparecen los grandes nombres en el horizonte, es sencillo perder el foco del presente, pero la plantilla de Juan Copa viaja a la capital con los pies en la tierra. El Liceo se sube al avión consciente de que los tres puntos del Rivas suman lo mismo que los del Barça y centrado en vencer para no resquebrajar su buena dinámica antes de uno de los puntos de inflexión más determinantes de la temporada.

Y es que el cuadro verdiblanco no pierde puntos en el torneo doméstico desde la derrota en Igualada (4-0), el pasado 2 de noviembre. Desde entonces, acumula ocho victorias seguidas que lo han aupado hasta la cabeza de la tabla, donde comparte la primera posición, precisamente, con el conjunto de Marc Muntané. Su único tropiezo antes de la salida a Les Comes fue en la jornada inicial, donde empató con el Shum en casa (3-3). Una hoja de ruta prácticamente inmaculada que quiere mantener cueste lo que cueste.

El Liceo celebra un gol contra el Rivas en el Palacio de los Deportes esta temporada. / Iago Lopez

Precedentes y amenazas

En la anterior (y única) visita del equipo colegial a Madrid, en la campaña 2023-24, regresó a Galicia con un botín de tres puntos y seis goles a favor. César Carballeira, de penalti, Fabri Ciocale y los dobletes de Dava Torres y Tombita aseguraron un triunfo valioso que permitió al Liceo reponerse de tres partidos sin ganar (había perdido ante el Noia y empatado frente al Igualada y al Calafell). También fue en la jornada 16, como esta semana.

Este sábado, el guion es muy distinto. El Liceo pelea por seguir al frente de la competición y el Rivas, que aquel curso descendió, esta temporada ha ganado en experiencia. Pese a que lucha por la salvación, a estas alturas mejora sus números de su anterior estancia en la OK Liga. El conjunto de Eduard Granell suma 4 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, mientras que entonces había ganado los mismos partidos, pero había igualado 2 y caído en 9.

Sergio Martín parte como principal amenaza sobre la meta de Blai Roca. El pichichi local, con 13 dianas en su cuenta particular, ya sabe lo que es probar las redes liceístas. Lo hizo en la derrota de los madrileños en Riazor en la primera vuelta (6-2), donde también anotó Adrián Pos. Este último es, precisamente, el que más ha marcado ante la escuadra de Juan Copa, con dos tantos entre el de este curso y el que firmó, también en A Coruña, en la campaña 2023-24 (8-2). En las filas madrileñas, además, milita el coruñés Pablo del Río, que tratará de ejercer de verdugo ante el máximo exponente del hockey sobre patines de su ciudad. Pos (5) y Del Río (6) completan el podio de máximos goleadores.

El Liceo, por su parte, acude a la cita sin uno de sus máximos goleadores, Bruno Saavedra. El jugador compostelano se pierde el encuentro por razones tanto físicas como técnicas.