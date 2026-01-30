Balonmano | División de Honor Plata
El OAR busca la reacción contra un Oviedo con la artillería cargada
Vuelve a San Francisco Javier tras su derrota en Burgos la última jornada | El argentino Elián Goux, la principal arma ofensiva de los asturianos
El Attica 21 OAR quiere coser sus heridas en casa. Tras la batalla del Plantío la semana pasada, en la que cayó en los últimos minutos después de dominar al San Pablo Burgos todo el encuentro, el combinado que dirige Nando González busca pasar página lo antes posible frente al Oviedo (sábado, 19.00 horas).
El conjunto ovetense, que en la primera vuelta fue el primero en apartar a los oaristas del camino de la victoria con un meritorio empate (26-26), está inmerso en la lucha por la salvación en la parte baja de la tabla, con solo 12 puntos. Pese a que le cuesta encontrar la senda del triunfo, es el equipo que más empata en toda la categoría, con 6 duelos igualados, los mismos que el Sinfín cántabro. En A Coruña, tratará de sumar una victoria que le despegue del infierno y le permita respirar.
Para ello, se planta en San Francisco Javier con la pólvora de su máximo artillero preparada. El lateral argentino Elián Goux ha rubricado 107 goles en 16 partidos, una media de 6,69 tantos por encuentro, y es el cuarto en la lista de pichichis de la categoría. En el enfrentamiento de la primera vuelta, perforó seis veces la portería de Mile Mijuskovic e Israel Martín, más que ningún otro jugador asturiano, y en la última jornada asestó 10 golpes letales al Benidorm.
