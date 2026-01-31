0-4 | El acierto de Ale Martín endulza al Marineda Hockey

El Marineda Hockey cosechó un nuevo triunfo para seguir al mando de la tabla de la OK Plata. El cuadro coruñés se impuso al Berenguela a domicilio (0-4) gracias a la eficacia de Alba Garrote, Efe Muñoz y Ale Martín, que decidió el partido al anotar dos tantos.

El equipo que dirige Nelson Obelleiro mantiene la distancia de cuatro puntos con el Alcalá, segundo, que venció al Resa Cambre en casa (7-1).