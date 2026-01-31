Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

0-4 | El acierto de Ale Martín endulza al Marineda Hockey

El conjunto de Nelson Obelleiro empieza la segunda vuelta con una victoria que refuerza su liderato | El Resa Cambre pierde en Alcalá y continúa colista

Las jugadoras del Marineda celebran un gol.

Las jugadoras del Marineda celebran un gol. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey cosechó un nuevo triunfo para seguir al mando de la tabla de la OK Plata. El cuadro coruñés se impuso al Berenguela a domicilio (0-4) gracias a la eficacia de Alba Garrote, Efe Muñoz y Ale Martín, que decidió el partido al anotar dos tantos.

El equipo que dirige Nelson Obelleiro mantiene la distancia de cuatro puntos con el Alcalá, segundo, que venció al Resa Cambre en casa (7-1).

