1-3 | El Liceo conquista territorio hostil

Más que un partido, el Liceo libró una auténtica guerra sobre la resbaladiza pista del Cerro del Telégrafo. El Hockey Rivas, aguerrido, peleón y valiente, puso contra las cuerdas a un equipo verdiblanco que tuvo que recurrir a los chispazos individuales para adelantarse en la primera mitad y a la electricidad y las transiciones para sentenciar en la segunda (1-3). Un esfuerzo titánico, tanto físico como táctico, ante un rival que cayó con la cabeza alta y la dignidad intacta.

No estuvo cómodo conjunto de Juan Copa en ningún momento de la primera mitad. El Rivas empezó con el acelerador a fondo y ahogó las intenciones coruñesas. El cuadro colegial supo desde bien pronto que iba a tener que trabajar, y mucho, para puntuar en Madrid. Las primeras ocasiones fueron locales. Sergio Martín aprovechó un resbalón de Carballeira para probar a Blai Roca y Verdú estrelló un mano a mano en el cuerpo del guardameta liceísta. Xaus, con un tímido acercamiento, generó el único peligro visitante en los primeros diez minutos.

Las cosas no le salían al Liceo colectivamente, así que se encomendó al talento individual. Nuno Paiva se tomó la justicia por su mano y desatascó el partido con un misil lejano que entró limpio por la escuadra (0-1). Pero el Rivas buscó la reacción inmediata. Escolà envió una ocasión al palo y Curro Fernández se lo guisó y se lo comió en la siguiente llegada. Se marchó de Paiva, mandó la primera bola al hierro y aprovechó el rechace para batir a Blai para restablecer la igualdad (1-1). Todo empezaba de cero.

El Rivas inclinó la pista sobre la meta de Blai Roca, pero el Liceo se ordenó atrás para no sufrir en exceso. César y Dava cocinaron un ataque que terminó sin premio y el capitán tuvo el gol en una transición que remató desviada. Juan Copa apostó por la veteranía para tratar de alcanzar el descanso con ventaja y lo logró. Dava, Xaus, Toni y César cargaron los cañones sobre Castañer y fue Carballeira quien prendió la mecha, casi desde el círculo central, para resquebrajar la zaga madrileña con potencia y besar la red (1-2).

Cambio de dinámica y tranquilidad

En el segundo periodo, el Liceo se asentó. Dava protagonizó varias llegadas en los compases iniciales, Cervera no estuvo fino en el uno contra uno y Paiva estampó la bola en Castañer. Para los locales, lo intentaron Del Río, Verdú y Martín, poco acertados, pero insistentes. Escolà cometió la décima en un cuerpo a cuerpo con Carballeira, pero Xaus no acertó entre los tres palos.

El Rivas cogió aire y apretó de nuevo. Se lanzó arriba, de todas las maneras posibles, pero cometió un error letal: descuidarse atrás. Con espacios, Nil Cervera sacó la brújula para encontrar a un Toni Pérez que, muy solo, reventó la bola contra la red madrileña para dar tranquilidad a los hombres de Juan Copa (1-3).

A diferencia de otros días, el Liceo sí gestionó bien los minutos finales. Jugó con los nervios de la escuadra madrileña y no tuvo prisa por hilar sus ataques. Descolgó a Paiva arriba y se dedicó a defender, para frustrar una y otra vez las ofensivas locales. Xaus pudo ampliar la renta a la media vuelta y Carballeira se multiplicó delante de Roca para transformarse en muralla. El Rivas asedió a la escuadra coruñesa y forzó la décima a falta de 20 segundos para el final, en un error de Cervera en campo rival. El coruñés Pablo del Río asumió la responsabilidad, pero Blai se transformó en Hércules para detener su intento y sostener a su equipo con sus propias manos. El Rivas cometió la decimoquinta y, con el crono ya a cero, Carballeira ejecutó la directa. No entró, pero ya dio igual.

En territorio hostil y con el viento en contra, el Liceo resistió y venció. Tres puntos a la mochila, asalto al liderato en solitario y presión para el Igualada antes de su visita de este domingo a uno de los pabellones más complicados de la OK Liga, el Joan Ortoll del Calafell.