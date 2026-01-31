2-3 | Cruel desenlace para un 5 Coruña que se desfondó ante el Albense

Lo intentó todo, pero se fue de vacío. Jugó el 5 Coruña con su arsenal completo de armas contra el Albense y acabó cayendo en un final amargo (2-3).

El equipo visitante, que aterrizaba en A Coruña inmerso en la lucha por el play off, llegó a ponerse 0-2 en el primer cuarto de hora. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rojillo se vio obligado a abonarse a la épica. Y así fue. Los coruñeses, destemidos y valientes, se fueron arriba y mantuvieron la cabeza fría.

Xavi Merelas y Yerai Rilo hicieron soñar al Barrio de las Flores con dos goles después del descanso (2-2), pero un tanto de Álvaro Caminero en los minutos finales dejó sin premio su gran esfuerzo.