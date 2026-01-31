Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aplazado el inicio de la huelga de autobusesColapso de una balsa de la antigua mina de monte NemeVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeZara estrena en A Coruña su ZacafféCultural Leonesa - Deportivo
instagramlinkedin

Balonmano | Primera División

21-33 | El Balonmano Culleredo sucumbe ante un Novás invicto e intratable

El líder decidió el encuentro en el tramo final de la primera mitad

Nuno Loxo, con el balón en un partido del Culleredo.

Nuno Loxo, con el balón en un partido del Culleredo. / CBC

RAC

A Coruña

Era poco más que una quimera soñar con tumbar al líder, pero el Balonmano Culleredo plantó cara frente a un Novás que camina con paso firme en lo más alto de la Primera División (21-33). El cuadro visitante, que cuenta sus jornadas por triunfos, asaltó el Tarrío, en un duelo en el que la resistencia cullerdense duró una parte.

El Novás aseguró la victoria al filo del descanso, cuando fue capaz de despegarse en el marcador, y a la escuadra que dirige Fernando Vázquez no le quedó más remedio que seguir su estela hasta el final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents