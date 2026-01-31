Balonmano | Primera División
21-33 | El Balonmano Culleredo sucumbe ante un Novás invicto e intratable
El líder decidió el encuentro en el tramo final de la primera mitad
A Coruña
Era poco más que una quimera soñar con tumbar al líder, pero el Balonmano Culleredo plantó cara frente a un Novás que camina con paso firme en lo más alto de la Primera División (21-33). El cuadro visitante, que cuenta sus jornadas por triunfos, asaltó el Tarrío, en un duelo en el que la resistencia cullerdense duró una parte.
El Novás aseguró la victoria al filo del descanso, cuando fue capaz de despegarse en el marcador, y a la escuadra que dirige Fernando Vázquez no le quedó más remedio que seguir su estela hasta el final.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco