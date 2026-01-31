21-33 | El Balonmano Culleredo sucumbe ante un Novás invicto e intratable

Era poco más que una quimera soñar con tumbar al líder, pero el Balonmano Culleredo plantó cara frente a un Novás que camina con paso firme en lo más alto de la Primera División (21-33). El cuadro visitante, que cuenta sus jornadas por triunfos, asaltó el Tarrío, en un duelo en el que la resistencia cullerdense duró una parte.

El Novás aseguró la victoria al filo del descanso, cuando fue capaz de despegarse en el marcador, y a la escuadra que dirige Fernando Vázquez no le quedó más remedio que seguir su estela hasta el final.