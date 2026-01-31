Balonmano | División de Honor Plata
26-21 | El OAR se sobrepone a las vuvuzelas del Oviedo
Los coruñeses decantan a su favor un duelo en el que las defensas superaron a los ataques | Gabi Navarro y Javi Rodríguez, los mejores de la ofensiva oarista
Ni las vuvuzelas de la afición del Base Oviedo desplazada al San Francisco Javier desconcentraron a un Attica 21 Hotels OAR que nunca pierde su faceta más competitiva. El conjunto coruñés venció (26-21) en un encuentro en el que las defensas marcaron el ritmo por encima de los ataques. Con la solidez como bandera durante toda la temporada, a los pupilos de Nando González les bastaron los destellos ofensivos de Gabi Navarro y Javi Rodríguez para decantar el duelo a su favor.
El OAR se tuvo que sobreponer al ruido ensordecedor de un Oviedo que trató de hacerse local en A Coruña. Llevó la voz cantante en la grada y durante gran parte de la primera mitad, en la que logró ponerse por delante. Los coruñeses aguantaron a remolque, sin permitir a los ovetenses escaparse en el marcador, pero les costó aprovechar las transiciones para tomar el mando. Solo ocurrió poco antes del descanso, aupado por Alberto Roldán, Luisma de Goya y Gael Blanco (13-12).
Las defensas marcaron una segunda parte en la que ambos equipos tuvieron la pólvora mojada. Un escueto 3-1 de parcial en los primeros quince minutos de la segunda mitad, con protagonismo para Javi Rodríguez, supuso una ventaja pequeña, pero suficiente para los coruñeses, que ya no dejaron escapar el partido. Un 26-21 final sirve para mantener la ilusión de la afición oarista.
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- 67-90 | Dos arreones bastan al Leyma Coruña para ganar el amistoso ante el Círculo Gijón
- La hoja de ruta del Leyma para el ascenso a ACB: recibir a los cocos y descansar en la última jornada
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco