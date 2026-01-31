26-21 | El OAR se sobrepone a las vuvuzelas del Oviedo

Ni las vuvuzelas de la afición del Base Oviedo desplazada al San Francisco Javier desconcentraron a un Attica 21 Hotels OAR que nunca pierde su faceta más competitiva. El conjunto coruñés venció (26-21) en un encuentro en el que las defensas marcaron el ritmo por encima de los ataques. Con la solidez como bandera durante toda la temporada, a los pupilos de Nando González les bastaron los destellos ofensivos de Gabi Navarro y Javi Rodríguez para decantar el duelo a su favor.

El OAR se tuvo que sobreponer al ruido ensordecedor de un Oviedo que trató de hacerse local en A Coruña. Llevó la voz cantante en la grada y durante gran parte de la primera mitad, en la que logró ponerse por delante. Los coruñeses aguantaron a remolque, sin permitir a los ovetenses escaparse en el marcador, pero les costó aprovechar las transiciones para tomar el mando. Solo ocurrió poco antes del descanso, aupado por Alberto Roldán, Luisma de Goya y Gael Blanco (13-12).

Las defensas marcaron una segunda parte en la que ambos equipos tuvieron la pólvora mojada. Un escueto 3-1 de parcial en los primeros quince minutos de la segunda mitad, con protagonismo para Javi Rodríguez, supuso una ventaja pequeña, pero suficiente para los coruñeses, que ya no dejaron escapar el partido. Un 26-21 final sirve para mantener la ilusión de la afición oarista.