Voleibol | Superliga 2 Femenina
3-0 | Serio correctivo para el Zalaeta en Leganés
Cae por la vía rápida tras quedarse cerca de imponerse en el tercer set
El Zalaeta no pudo hacer la machada en su visita al Leganés. Cayó en tres sets (25-16, 25-11, 28-26) en un duelo que dominaron a placer las madrileñas. Tras perder con claridad los dos primeros parciales, las de Jorge Barrero soñaron con recortar diferencias en el tercero gracias a los remates de Alba Quirós e Inés Rivas. Las madrileñas respondieron in extremis y acabaron con las esperanzas de las coruñesas.
