Voleibol | Superliga 2 Femenina

3-0 | Serio correctivo para el Zalaeta en Leganés

Cae por la vía rápida tras quedarse cerca de imponerse en el tercer set

Un partido del Zalaeta. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Zalaeta no pudo hacer la machada en su visita al Leganés. Cayó en tres sets (25-16, 25-11, 28-26) en un duelo que dominaron a placer las madrileñas. Tras perder con claridad los dos primeros parciales, las de Jorge Barrero soñaron con recortar diferencias en el tercero gracias a los remates de Alba Quirós e Inés Rivas. Las madrileñas respondieron in extremis y acabaron con las esperanzas de las coruñesas.

